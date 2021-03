Die Baugrube immerhin ist ausgehoben auf dem Kulturforum in Berlin. Aber es wird noch fünf Jahre dauern, bis das Museum des 20. Jahrhunderts seine Tore öffnet. Am Montag haben die Bauherren und die Architekten ihre konkreten Pläne für das Gebäude veröffentlicht. Auch ein neuer Name steht fest: Das ursprünglich so genannte Museum der Moderne heißt so nicht mehr. Am Kulturforum entsteht das "Museum des 20. Jahrhunderts".

"Die Moderne, die westliche Moderne, mit ihrem Kanon, mit ihrer Fortschrittsgläubigkeit ist eben ein rein westliches Konstrukt", erklärt Joachim Jäger, der Leiter der Nationalgalerie, zur Umbenennung. "Die Werke aus der DDR erzählen aus einer anderen Perspektive - von der Kunst anderer Kontinente einmal ganz abgesehen." Das bilde der Name "Museum des 20. Jahrhunderts" besser ab.



Zehntausend Werke aus den Sammlungen der Nationalgalerie sowie aus den Privatsammlungen von Ulla & Heiner Pietzsch, Erich Marx und Egidio Marzona wird dieses Museum beherbergen.

