Was für ein schräger und intensiver Abend unter Kopfhörern! Sie müssen sich das so vorstellen: Stundenlang kriecht eine Welle von Frequenzen direkt in Ihr Gehirn und bleibt da stehen wie eine Wand mitten im Ohr. Aber die Wand bewegt sich und verändert die Farbe. Ganz langsam. Also richtig langsam. Drei Stunden lang moduliert sich diese Wand im Ohr von Phase zu Phase. Es bruzzelt, es piept und manchmal zischt es ein bisschen. Dann wälzt sich von irgendwo ganz weit weg ein Bass in den Gehörgang, der näher rollt und näher rollt. Kriechend. Bedrohlich. Gewaltig. Wie Musik zu einem Film, den es in diesem Moment nur in ihrem Kopf gibt. Sowas muss man natürlich mit Kopfhörern hören. Und sich wirklich drauf einlassen und in dem Sound regelrecht verschwinden.