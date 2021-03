Alle sind zu Hause geblieben, kaum ein Niederländer ist gereist im 17. Jahrhundert. Auch Rembrandt hockte fast immer in Leiden und später in seinem Amsterdamer Atelier und konnte vom Orient nur träumen. Wie so viele Künstler, die jedoch die Handelswaren kannten, die aus Asien oder von der Levante kamen.

"Die Amsterdamer Bürger haben begonnen, wie früher die Fürsten, so wunderbare Sachen wie Porzellane oder reich bestickte Gewänder oder Krummsäbel zu sammeln und dann haben die Künstler sie in die Stilleben, in die Porträts oder in die biblischen Geschichteneben integriert. Man hatte gar keine Vorstellung von den Kulturen, aus denen sie stammten. Es waren Versatzstücke", sagt Ortrud Westheider, die Direktorin des Barberini Museums.

Rembrandt hat all diese Versatzstücke gekannt, so wie auch Orient-Erzählungen aus Büchern. Der Orient aber blieb ein Klischee, das er auch für eines seiner vielen Selbstporträts genutzt hat - der Betrachter kann in Potsdam selbst seine Schlüsse aus Rembrandts Pose ziehen. "Wir haben in der Ausstellung einen Kupferstich von Rembrandt, diesen bekannten, wo er mit einem gezückten Säbel dasteht und sehr grimmig guckt. Ist das nun Selbstironie? Ist das eine Herrschaftsimagination? Vielleicht hat er sich über einen Auftraggeber geärgert und deshalb solch ein grimmiges Bild mit Säbel gemalt. Sowas bleibt Spekulation", sagt Westheider.