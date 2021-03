Das Barberini-Museum in Potsdam eröffnet am 13. März, mit Beginn der Corona-Lockerungen für Museen, eine Rembrandt-Ausstellung.



Unter dem Titel "Rembrandts Orient - Westöstliche Begegnung in der niederländischen Kunst des 17. Jahrhunderts" würden 111 Exponate gezeigt, darunter Schlüsselwerke verschiedener Künstler, sagte ein Museumssprecher am Montag in Potsdam. Darunter seien 33 Werke von Rembrandt. In den Werken wird gezeigt, wie niederländische Maler auf Einflüsse aus dem Nahen, Mittleren und Fernen Osten reagierten. Die Ausstellung soll ab Samstag (13. März) bis zum 27. Juni präsentiert werden, heißt es auf der Internetseite des Museums [museum-barberini.de]