Die "Ku'damm"-Serien im Wandel der Zeit sind jeweils drei einstündige Filme und ergeben zusammen eine große Familiensaga und einen Blick zurück in eine Zeit, in der die Kriegswunden in Deutschland zwar nicht verheilt, aber ein bisschen vergessen waren. In den Geschichten der drei Schwestern und ihrer Männer spiegelt sich diese Welt, in der es Frauen wie die Schöllack-Damen oft nicht leicht haben, aber trotzdem jede auf ihre Art ihren Weg zu finden versucht.

Nach der Fortsetzung "Ku'damm 59" vor drei Jahren trifft man sie nun wieder in den 1960er- Jahren und schon gleich in der ersten Szene wird Mutter Schöllack auf dem Ku'damm vom 19er-Bus angefahren. Damit wird auch schon der noch schnellere Dramen-Takt dieses dritten Teils vorgegeben. Schicksals- und Rückschläge, Todes- und Überfälle, Trennungen, Versöhnungen, Scheitern, Wiederaufstehen, Betrug, Selbstermächtigung, Affären und Erfolge gibt es hier genauso am laufenden Band wie die politische, juristische und gesellschaftliche Verankerung als Kulisse - vom Grand Prix Eurovision de la Chanson in Kopenhagen über die seit 1961 trennende Mauer in der Stadt bis zum Kennedy-Besuch im Sommer, von immer noch präsenten Nazis über fehlende Gleichberechtigung bis zur Strafbarkeit von Homosexualität wird fast nichts ausgelassen, was diese Zeit und das Leben in Berlin in dieser Zeit ausgemacht haben könnte.