Gerhard Richter stellt der Nationalgalerie in Berlin mehr als 100 Arbeiten aus verschiedenen Schaffensphasen zur Verfügung. Das wurde am Montag bekannt. Die Werke sind für das im Bau befindliche "Museum des 20. Jahrhunderts" gedacht.



Zentrales Werk der langfristigen Kooperation ist nach rbb-Informationen der vierteilige Zyklus "Birkenau“, der bereits ab Dienstag (16. März) bis zum 3. Oktober 2021 in der Alten Nationalgalerie gezeigt werden soll. Die Bilder erinnern an das NS-Vernichtungslager Birkenau.



Der 1932 in Dresden geborene Richter gilt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Künstler. Er ist einer der höchstdotierten Maler und gilt als einer der einflussreichsten Künstler der Gegenwart. Letztes Jahr, mit 88 Jahren, hatte der gebürtige Dresdner sein malerisches Werk beschlossen.