Klaus Hoffmann wurde am 26. März 1951 in Berlin geboren und wuchs in Charlottenburg auf. Nach dem Realschulabschluss 1967 absolvierte er zunächst eine Ausbildung zum Großhandelskaufmann. 1970 ging er an die Max-Reinhardt-Schule in West-Berlin und absolvierte eine Ausbildung zum Schauspieler. Daneben arbeitete er an seiner Karriere als Liedermacher.

Es folgten Engagements an der Freien Volksbühne Berlin und in mehreren Film- und Fernsehproduktionen. 1975 erschien sein erstes Album "Klaus Hoffmann". 50 Alben hat der Sänger inzwischen herausgebracht. Hoffmann gilt als der führende deutsche Interpret des belgischen Chansoniers Jacques Brel. Am 1. Oktober 2019 wurde Klaus Hoffmann der Verdienstorden des Landes Berlin verliehen.