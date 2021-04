Witzig und traurig, fein und böse ist die Inszenierung. Zum Lachen sind die herrlichen Verwechslungen von Mozarts genialem Librettisten da Ponte, den die Staatsoper besonders feiert. Und zum Weinen ist die Tatsache, dass die Künstler*innen sich umsonst gefreut hatten auf diesen Freitagabend, an dem ein Pilotprojekt umgesetzt werden sollte. Alle Gäste sollten vorab getestet werden, jeder zweite Sessel wäre frei geblieben. Die Vorstellung mit Publikum hatte das Haus Unter den Linden perfekt organisiert. Doch das Experiment fiel der nachgeschärften Berliner Corona-Verordnung zum Opfer. Wo sind sie, die schönen Momente?, fragt die einzigartige Sopranistin Elsa Dreisig als Gräfin und meint die Liebe ihres Mannes, aber wer denkt da nicht an einen Abend in der Oper statt vor dem Bildschirm?

Die ganze Verwechslungsstory hat Regisseur Vincent Huguet, ein Schüler des großen Patrice Chéreau, konsequent in die 1980er Jahre verlegt, mit Aerobicworkout, Leopardmänteln, Discokugeln, aufgepolsterten Lederjackets, Petticoatröcken, Cowboystiefeln, viel Lila, Pink und Andy-Warhol-Postern. Ricardo Fassi als Figaro, outstanding brilliant, trägt Schnauzer, Miniplidauerwelle auf dem Oberkopf und Muskelshirt, er ist, wie alle Sängerinnen und Sänger dieser Produktion, nicht nur stimmlich, sondern auch körperlich topfit.



Mozarts Figaro passt in jede Zeit. In der neuen Staatsoperninszenierung wohnen die Bediensteten zweier steinreicher Loftbesitzer in deren Designerküche, der Graf will unbedingt mit Susanna ins Bett und die Gräfin will den Grafen zurück, sie ist aber auch entzückt vom bezaubernden Cherubino, in der Hosenrolle hinreißend Emily d‘Angelo. Nadine Sierra als Susanna mit Suzie Quatro-Frisur hält alle Fäden der Intrigen zusammen.