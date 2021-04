2020 fiel der Berliner Christopher Street Day coronabedingt weitgehend aus. In diesem Jahr haben sich die Veranstalter dem Pandemie-Geschehen angepasst und wollen ihn am 24. Juli als "Demo mit Fußmarsch-Charakter" stattfinden lassen. Mit Abstands- und Hygieneregeln.

Der traditionelle Berliner Christopher Street Day (CSD) soll in diesem Jahr am 24. Juli mit einer eher klassischen Demonstration begangen werden. Auf das Datum einigten sich die Organisatoren des Vereins Berliner CSD nach Angaben vom Freitag.

Im vergangenen Jahr fielen die CSD-Paraden wegen der Pandemie fast überall aus. Der Berliner CSD-Verein organisierte 2020 lediglich Online-Aktionen, andere Aktivisten veranstalteten allerdings auf eigene Faust eine CSD-Demonstration mit Hygienekonzept. An dieser nahmen rund 3.500 Menschen teil, um für die Rechte Homosexueller zu protestieren. In anderen deutschen Städten gab es Fahrraddemos.

Der CSD soll an die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen erinnern. Der Name kommt aus dem Jahr 1969. Damals gab es die ersten Aufstände gegen die Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street im Stadtviertel Greenwich Village.

In New York wird traditionell am letzten Samstag des Juni, dem Christopher Street Liberation Day, mit einem Straßenumzug daran erinnert. Daraus ist eine internationale Tradition geworden - einmal pro Sommer wird für LGBTIQ*-Rechte demonstriert.