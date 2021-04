"Selbstvergessen – Vom Anfangen und Aufhören" heißt die neue Stückentwicklung des Jungen Deutschen Theaters Berlin. Sechs junge Menschen, deren Großeltern an Demenz erkrankt sind, begen sich darin auf die Suche nach Lebenserinnerungen. Von Ute Büsing

Sechs junge DT-Spieler zwischen 10 und 19 Jahren haben sich bei ihren Großeltern auf Spurensuche begeben. Was sie im Familienarchiv gefunden haben, zeigen sie jetzt einander und dem Publikum, stolz und traurig zugleich. Behutsam nähern sie sich der Krankheit Demenz und was sie für die Betroffenen selbst und für nahe Angehörige bedeutet. Nichts wird beschönigt in der einstündigen Inszenierung. Nein, Demenz ist nicht nur eine Phase. Am Ende steht unweigerlich das Entgleiten in den Tod. Zwei junge Ensemblemitglieder haben ihre Großeltern bereits verloren.

Aber dem kaum noch wiedererkennbaren geliebten Opa, der verehrten Oma, im Pflegheim steht ihr gelebtes Leben entgegen. Eine Spielerin rollt Teig für Pite, wie die Großmutter es sie gelehrt hat. Großvaters großer Paradiesgarten wird noch einmal durchschritten – und wirkt auf den zweiten Blick so viel kleiner als in der frühen Kindheitserinnerung. Gelegentlich kommen die Großeltern in verstörenden Tonaufnahmen selbst zu Wort. An ihren eigenen Namen und den des Ehepartners können sie sich erinnern, an die Namen ihrer Kinder schon nicht mehr. Ein Spieler holt die noch recht fitte Oma, die zum Plausch bei der Nachbarin sitzt, live ans Handy. Ihr geht es gut.