Der evangelische Bischof Christian Stäblein hat das Feiern von Präsenzgottesdiensten zu Ostern verteidigt. Die Kirchen hätten in einem Jahr Pandemie "eine Menge Erfahrung gesammelt" mit Hygienekonzepten und Abstandsregeln, sagte Stäblein am Donnerstag im rbb Inforadio. Alle Menschen brauchten diese Gelegenheit, einen Moment wegzukommen von der Fixierung auf Corona. Dabei werde sich die Kirche aber an alle geltenden Regeln halten, versicherte der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. So sei beispielsweise das Singen verboten und es gelte Masken- und Abstandspflicht. Außerdem werde darauf geachtet, dass an Ein- und Ausgängen keine Menschenansmmlungen entstehen.

Ostern ist das höchste Fest der Christen. Sie erinnern am Karfreitag an den Tod Jesu, an Ostersonntag an seine Auferstehung - im Glauben daran, dass Gott stärker sei als der Tod, wie Stäblein sagte. "Ohne dieses begründete Vertrauen wäre der ganze Glaube eigentlich nichts."

Stäblein betonte, die gemeinsame Feier bringe "die Form der Osterfreude nochmal in anderer Weise rüber", auch wenn die Kirchen in einem Jahr Pandemie die digitale Form "ganz gut gelernt" hätten. "Aber gerade für ältere Menschen oder auch für Menschen, die das einfach für sich in ihrem Glaubensleben gewohnt sind und brauchen, ist das glaube ich die richtige Form", sagte der evangelische Geistliche.

Bischof Stäblein wird den Angaben zufolge im Karfreitagsgottesdienst um 10 Uhr in der Berliner Marienkirche am Alexanderplatz und im Ostergottesdienst am Ostersonntag um 10 Uhr im Berliner Dom predigen. In Neukölln wird am Ostermontag um 11 Uhr zu einem Minecraft-Gottesdienst für Jugendliche eingeladen.

Verschiedene Kirchengemeinden laden auch zu Osterfeuern ein, darunter am Abend des Karsamstag um 17 Uhr in Glöwen in der Prignitz und um 21.30 Uhr an der St. Matthäuskirche am Berliner Kulturforum. An das Osterfeuer der St. Matthäuskirche schließt sich ein Gottesdienst an, in dem der Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Christoph Markschies, predigen will.