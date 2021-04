"Oilcan Guitars"nennt Dominik Sedlmayr seine Gitarren, die er in einer Werkstatt in Berlin-Moabit aus alten Olivenölkanistern baut: Instrumente aus Müll - mit denen man richtig gute Musik machen kann, findet Hans Ackermann.

Mit virtuosem Fingerstyle spielt der in Berlin lebende amerikanische Gitarrist Jack B. Latimer einen Ragtime-Song auf einer "Oilcan"-Gitarre von Dominik Sedlmayr. Kaum zu glauben, dass hier nicht teures Tonholz schwingt, sondern eine große, eckige Blechdose - die Latimer am Ende des Songs dann noch als Trommel nutzt und das Instrument dabei richtig schön scheppern lässt.

Den ersten Ölkanister für sein Upcycling-Projekt, erzählt Dominik Sedlmayr, habe er vor Jahren aus dem Griechenland-Urlaub mitgebracht. Die fünf Liter Olivenöl seien damals nach und nach "im Salat gelandet", der Kanister aber nicht in der Mülltonne, sondern auf der Werkbank. "Ich finde den Begriff "Musikinstrumente aus Müll" gar nicht so verkehrt. Damit kann ich ein Zeichen setzen, dass Müll nicht immer gleich Müll ist, sondern dass man viele Sachen wiederverwerten kann. Da wir viel zu viel Müll produzieren, finde ich, dass das ein wichtiges Thema ist."

Mittlerweile hat Sedlmayr in Berlin-Moabit einen Arbeitsplatz in einer Gemeinschaft von "Makern" - junge, innovative Kunsthandwerker, unter denen er sich als Musiker und Upcycler sehr wohl fühlt: "Man trifft viele andere Maker, die ebenfalls verrückte Sachen bauen, Skateboards, Instrumente, Drohnen - das ist eine spannende Szene."

Geboren 1989 in der Gegend "um Rosenheim" ist Dominik Sedlmayr vor fünf Jahren nach Berlin gezogen. Ewa zur gleichen Zeit hat der Oberbayer mit dem Upcycling begonnen. Inspiriert habe ihn "kurz nach dem Abitur" eine Dokumentation über westafrikanische Straßenmusiker. Seine ersten "Do.Se-Instrumente" - ein Wortspiel mit den Initialen seines Namens und dem verwendeten Material - sind noch am heimischen Küchentisch entstanden.

Im Hauptberuf bei einer Ticket-Agentur fest angestellt, ist Sedlmayr pandemiebedingt seit mehr als einem Jahr in Kurzarbeit. Er habe dadurch immerhin mehr Zeit für sein Upcycling-Projekt. Mindestens ein Mal pro Woche geht er in die Werkstatt, kann dort nach Herzenslust sägen und bohren, an Griffbrettern feilen oder F-Löcher in das Blech alter Ölkanister fräsen. Den Fertigungsprozess dokumentiert Sedlmayr in Hunderten von Fotos und zeigt bei Instagram, wie aus upgecycelten Blechkanistern Gitarren, Ukulelen und Mandolinen entstehen.