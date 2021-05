Der verheerende Krieg ist erst seit sechs Jahren vorbei, die Stadt geteilt und noch ein Trümmerfeld, da startet in West-Berlin ein Festival voller Sensationen, Extremen und Experimenten. Entstanden als kulturpolitisches Pendant zu den großen "Weltfestspielen der Jugend" in Ost-Berlin, etablieren sich die Berliner Festwochen selbstbewusst als Schaufenster für Kunst aus der "freien Welt". Geblieben ist eine Institution für alles Zeitgenössische in der Kultur. Im 70. Geburtsjahr konzipierte Intendant Thomas Oberender die Ausstellung "Everything Is Just for a While" im Berliner Gropius-Bau, die am Freitag eröffnet.

"Die Geschichte der Festspiele ist die Geschichte eines Organismus in Veränderung. Also das heißt, wir erleben die Festspiele als eine Institution, die ständig ausprobiert was funktioniert, Formate gründet, Formate aufgibt, die merkt, wann etwas neu und wichtig ist und irgendwann auch merkt, wann man den nächsten Schritt machen muss", erklärt Oberender.