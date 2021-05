Vor dem Bühnenschiedsgericht wurde am Mittwoch ein weiterer Vorwurf verhandelt. Die Dramaturgin Johanna Höhmann beschuldigte Langhoff, sie während ihrer Elternzeit im Oktober 2020 gekündigt und damit als Frau diskriminiert zu haben. Höhmann vermutet hinter diesem Rauswurf eine Art Strafaktion, weil sie sich zuvor an einer Beschwerde gegen den Führungsstil der Intendanz beteiligt hatte. Der Gerichtstermin in Berlin-Tiergarten dauerte nur drei Minuten und endete in einem Vergleich. Dramaturgin Johanna Höhmann bekommt 15.000 Euro brutto, und ihr Vertragsverhältnis wird in beiderseitigem Einvernehmen Ende Juli 2021 aufgelöst. Bei dem Gerichtstermin ließen sich beide Parteien von Anwälten vertreten, weder Shermin Langhoff noch Johanna Höhmann waren anschließend für eine Stellungnahme zu haben. Vom Gorki-Theater hieß es auf rbb-Anfrage, die gerichtliche Einigung beinhalte eine Stillschweige-Klausel.

Auch wenn der beigelegte Rechtsstreit keinerlei Auskünfte gibt über Schuldgeständnisse oder überzogene Vorwürfe: Der Imageschaden am Maxim Gorki Theater ist jetzt schon groß. Berlins kleinstes Stadttheater verhandelt mit seinem interkulturellen Ensemble regelmäßig Themen wie Machtmissbrauch und Ungerechtigkeit auf der Bühne. Da schmerzt die Vorstellung umso mehr, hinter der Bühne könne Mobbing dort genauso gedeihen wie in anderen Häusern.



Das Theatertreffen Berlin, das in wenigen Tagen beginnt, hat dazu auch dieses Jahr wieder einen Thementag auf seiner Agenda unter dem passenden Titel "Practice what you preach"(Praktiziere, was du predigst). Yvonne Büdenhölzer, Leiterin des Theatertreffens, erklärte gegenüber rbb24: "Gute Führung auf Augenhöhe ist keine Frage des Geschlechts oder Alters. Veraltete und konditionierte Machtstrukturen haben sich zum Teil tief in die DNA des Theaterbetriebs eingeschrieben. Wenn das, was derzeit in einigen Häusern endlich offen thematisiert und in der Öffentlichkeit diskutiert wird, weiterhin kein Warnsignal und Aufbruch für ein grundsätzliches Umdenken ist, verlieren die Theater ihre Glaubwürdigkeit als kritische Reflexionsmedien. Macht heißt immer auch Verantwortung!"



Langhoff sagte in einem Spiegel-Interview im Zuge der #meToo-Debatte vor wenigen Jahren, es reiche nicht, die Männer rauszuschmeißen und Frauen einzusetzen. Das würde das System nicht von selbst ändern. Die Theater in Deutschland seien in ihren Hierarchien im 19. Jahrhundert stecken geblieben. Sollten die Anschuldigungen gegen ihre Person und ihren Führungsstil stimmen, scheint Shermin Langhoff sich aus diesem überkommenen Machtsystem bislang nicht befreit zu haben.



