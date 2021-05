Mit einem Stream ist am Dienstagabend das Performing-Arts-Festival eröffnet worden. Die Moderatorin des Abends, der Programm-Appetithäppchen bereithält und scheinbar endlose Danksagungs-Parcours, fährt zunächst mit dem Auto in das Berliner Varieté-Theater Chamäleon. Auf diesen Eröffnungsfilm folgen Live-Schnipsel: Moderatorin Laura Naumann vom Performance-Kollektiv Henrike Iglesias wirft sich dabei in wechselnde Glitter-Flitter-Schalen - und fordert auf, dass wir zuhause das auch tun: raus aus den Corona-Home-Office-Klamotten, rein in die festliche Robe, "dem Anlass angemessen, wenn auch nicht auf Tuchfühlung". Bis zum 30. Mai präsentiert das Festival rund 100 Produktionen aus allen Genres der freien darstellenden Künste.

Im Schnitt 80 Menschen verfolgen daheim an den Bildschirmen die Eröffnungs-Show, bei der sich der Musiker Leon the Singer mit zwei neuen Titeln die Ehre gibt. Er hat bald ein Album fertig und nutzt das Opening als Werbeauftritt, wie er freimütig zugibt. Mitwirkende aus dem Landesverband Freie Theater (Laft) und vom Performing-Arts-Festival (Paf) laufen in Blaumann und Latzhose an der Bar des Chamäleon auf und präsentieren Highlights aus dem Programm.



Kultursenator Klaus Lederer richtet ein virtuelles Grußwort an die Zuschauer. "In den vergangenen Jahren haben Sie die Vernetzung der freien Szenen vorangetrieben und den freien darstellenden Künsten so zu einer völlig neuen Form von öffentlicher Sichtbarkeit verholfen", lobt er. Lederer begrüßt auch das neue achtköpfige Leitungsteam des Festivals als Modell für kollektive Führung.