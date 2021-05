"Ich habe keine Angst. Ich bin durch alles gegangen in meinem Leben. Nur eben ohne Angst", sagt Maria, die Protagonistin von "In Stanniolpapier". Es geht um sexuellen Missbrauch in der Kindheit und den fast schon sprichwörtlichen "Freund der Familie", der ihn verübt hat. Aus der kindlichen Maria, die sich eine starke Schulter zum Anlehnen wünscht, wird eine Prostituierte mit Spaß am Sex, die sich ihrer Wirkungsmacht über Männer bewusst wird. Bei der Begegnung mit gewalttätigen Wiederholungstätern aber nutzt sich der Thrill ab für diese, wie es heißt "Hüterin eines wild begehrten Schatzes".



"In Stanniolpapier" ist ein starker Text aus der Perspektive einer so genannten Sexworkerin, die sich trotz des durchlebten Martyriums nicht als Opfer sieht. Käuflicher Sex ist für sie "ein Unternehmen, mich Geldschein für Geldschein für das zu entschädigen, was man mir mit Gewalt gestohlen hatte".