Die Corona-Lage entspannt sich - auch die Berliner Clubszene will wieder zurück ins Leben. Was genau dort schon bald möglich sein könnte, war am Montag Thema im Kulturausschuss. Dort gab es von Senator Lederer hoffnungsvolle Signale. Von Kirsten Buchmann

Tanzende Massen, dicht an dicht – damit rechnet die Vorsitzende der Clubkommission Berlin, Pamela Schobeß, noch lange nicht. In ihren Club "Gretchen" passen normalerweise mehrere hundert Menschen. Nun darf sie zwar wieder für Veranstaltungen öffnen, allerdings nur für einen Bruchteil der sonstigen Gäste: "Wir haben eigentlich eine Kapazität von mehreren hundert Leuten. Aber bestuhlt mit einem Abstand von 1,50 Metern bekommen wir 36 Personen in das Gretchen."

Ihrem Club fehlten so Einnahmen. Durch das Streamen von Veranstaltungen komme meist kein Geld rein, für die Menschen sei das auch kein Ersatz: "Clubkultur ist Nähe." In der Szene gebe es großes Unverständnis, warum Tanzen immer noch verboten. "Deshalb die große Bitte an alle, die sich für uns einsetzen: Wir würden gerne tanzen."



Kultursenator Klaus Lederer (Linke) versucht, der Clubszene Hoffnung zu geben. Seine Position für die Zeit ab 18. Juni im Freien lautet: "Wir als Kulturverwaltung wollen vielleicht nicht gleich 1.000 Leute auf einen Schlag, aber mit einer bestimmten Personenzahl Aktivitäten draußen - auch Tanzaktivitäten draußen - ermöglichen." Legale Alternativen mit Hygienekonzepten seien ihm lieber als illegale Geschichten, "wo die Leute aufeinander hocken".



Allerdings gibt es laut Pamela Schobeß erhebliche Hürden. So bekämen von den Bezirken wegen des Lärms nicht alle die Ausnahmegenehmigung, im Freien Musik zu spielen, und wenn, sei auch damit nicht alles geklärt: "Im letzten Jahr - ich hoffe, das wiederholt sich dieses Jahr nicht - hatten wir verschiedene Probleme mit den Ordnungsämtern, die leider die Verordnungen nicht so gut kannten wie wir." Sie bittet daher, die Verordnungen einfach zu gestalten und den Kommunikationsfluss zu gewährleisten, so “dass die Polizei und die Ordnungsämter wissen, was geht und was nicht".