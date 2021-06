Noch nie war die demokratische Opposition in Belarus so stark wie heute, sagt der belarussische Dirigent und Wahlberliner Vitali Alekseenok. Daran ändert auch nicht das harte Vorgehen von Präsident Lukaschenko. Andrea Heinze hat Vitali Alekseenok getroffen.

Die Wahl in Belarus im vergangenen Sommer war für Vitali Alekseenok etwas Besonderes: Seit knapp zehn Jahren schon lebt er in Deutschland und hatte eigentlich keine Hoffnung, dass sein Land demokratisch werden würde. Bis zum Frühling 2020 – als sich lautstark eine Opposition meldete. Vitali Alekseenok beschloss damals, seine Stimme in Belarus abzugeben. Bei den Wahlen vorher hatte er das in der belarussischen Botschaft gemacht.

Nach dem erneuten Wahlsieg von Alexander Lukaschenko gingen Zehntausende Belarussen auf die Straße, um gegen Wahlbetrug zu protestieren. Auch Vitali Alekseenok blieb und schrieb auf, was er erlebt hat: wie die Polizei einen Wohnblock abgeriegelt und das Wasser abgestellt hat. Der Grund: Die Menschen dort hatten Demonstrant:innen auf der Flucht vor der Polizei versteckt. Und Alekseenok hat aufgeschrieben, wie Menschen verhaftet wurden, weil sie rot-weiße Kleidung tragen und dann zusammengeschlagen wurden. Schädel-Hirn-Traumata seien neben Covid-19 gerade die häufigste ärztlich Diagnose in Belarus, sagt Alekseenok.

Wer in Belarus protestiert, muss mit schweren Konsequenzen rechnen. Über 130 Studierende wurden von ihren Universitäten exmatrikuliert. Die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt nimmt jetzt sechs von ihnen auf. Oraz Myradov ist einer von ihnen. Von Isabel Röder

Sein politisches Erweckungserlebnis hatte Vitali Alekseenok aber erst im Frühling 2020 in Berlin – deswegen ist er anschließend in die Hauptstadt gezogen. Vitali Alekseenok hatte damals erfahren, dass eine Demonstration geplant ist, und hat diese schließlich mit organisiert. "Ich war immer regimekritisch. Aber erst im letzten Jahr habe ich mich geäußert. Und das wichtigste war, als ich mich geäußert habe, zum Beispiel meine erste politische Rede vor einem Jahr gehalten habe, ich habe sehr viel Solidarität gespürt von Hunderten anderen Menschen", so Alekseenok.

Das sei ein neues Zeichen: "Belarussen sind eine Gemeinschaft." Bis dahin hatte er sich nie als Teil einer Gemeinschaft wahrgenommen, jetzt fühle er das deutlich. Genau das mache die Stärke der belarussischen Opposition aus. "Wir haben das selbst nicht erwartet, dass Belarussen so solidarisch sind, dass wir so demokratisch sind, dass wir jetzt wirklich so weit im Kopf sind: wir leben ganz klar in der Gegenwart und in der Zukunft mit unseren Ideen und unserer Kreativität und das Regime ganz klar in der Vergangenheit."

Für Vitali Alekseenok wirkt es wie ein verzweifeltes Aufbäumen, wenn Präsident Lukaschenko die Menschen in seinem Land verprügeln lässt oder ein Flugzeug entführt [tagesschau]. Früher oder später werde er stürzen, sagt Alekseenok. Weil es demokratische Initiativen in Belarus gibt – und weil die von der Mehrheit der Menschen gewollt sind. Vitali Alekseenok will sich weiter für Demokratie in Belarus einsetzen – im Augenblick vor allem aus Deutschland.