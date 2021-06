Die Haare verstrubbelt, weiße Turnschuhe und graues Sakko, ein Gläschen Wein in der Hand, so kommt Michael Wollny gut gelaunt auf die Bühne und sagt: "So, erst mal das Wichtigste, Schweden führt 3 zu 2". Der Typ ist einem sofort sympathisch. Dann bedankt er sich emotional bei allen, die an diesem Abend gekommen sind, sagt, wie toll es sei, endlich wieder vor Leuten zu spielen. Auch wenn es in der Philharmonie nur wenige Hundert sind. Und dann spielt er los und das ist völlig abgefahren was der da macht. Den Kopf leicht vorne übergebeugt, den Oberkörper ständig in Bewegung, so arbeitet der Mittvierziger sich regelrecht ab an seinem Instrument, das linke Bein ausgestreckt, als suche er die Bremse oder müsse sich austarieren, um nicht vom Schemel zu fliegen. Als mache das Klavier was mit ihm und nicht er was mit dem Klavier.