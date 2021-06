Es ist wie in einer Galerie. In abgedunkelten, begehbaren Räumen flimmern im Berliner Tak im Aufbau-Haus am Moritzplatz Szenen aus einem Verwaltungsgericht über sechs Leinwände. Dazwischen sitzt das Publikum auf bequemen Drehstühlen oder bewegt sich im Rhythmus der Projektionen. Im Mittelpunkt: eine berühmte Richterin kurz vorm Ruhestand. Corinna Harfouch ist diese Couragierte, die einen täglichen Kampf führt gegen die kleinen, feinen, aber für Asylsuchende lebenswichtigen Unterschiede in der Gesetzesauslegung.

Detailliertes Hintergrundwissen über das deutsche Asylrecht und mögliche individuelle Handlungsspielräume in Asylverfahren will die anderthalbstündige Filminstallation von Lydia Ziemke und ihrem transnationalen Team Suite42 vermitteln. So hagelt es in diesem digitalen Gerichtsdrama anfangs Fakten über Asylberechtigung und Flüchtlingsschutz, die Lage in den Herkunftsländern und die "Glaubwürdigkeit" von Asylsuchenden, nicht deckungsgleiche Aussagen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) und vor Gericht.