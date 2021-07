Die Pläne für Rückgaben von als Raubgut geltenden Benin-Bronzen aus deutschen Museen an Nigeria werden etwas konkreter. In Nigeria plane man bereits den Bau eines Ausstellungsortes, der schon 2022 stehen solle, so die nigerianische Delegation.

Zu Gast in Berlin waren der nigerianische Kulturminister, der Kronprinz des bis heute einflussreichen Königshofs in Benin-City und der Gouverneur der im Süden des Landes gelegen Region. Neben Gesprächen mit deutschen Vertretern schaute die Delegation auch Originale im Depot in Dahlem und im Ethnologischen Museum an.