Reiser sollte in diesem Jahr bereits mit der Umbenennung des Heinrichplatzes in Berlin-Kreuzberg geehrt werden. Die Umbenennung in Rio-Reiser-Platz wurde nach Einsprüchen von Anwohnern jedoch vorerst abgesagt.

Rio Reiser bekommt ein Ehrengrab in Berlin. Das teilte der Berliner Senat nach seiner Sitzung am Dienstag mit.

Reiser wurde am 9. Januar 1950 als Ralph Christian Möbius in West-Berlin geboren und nur 46 Jahre alt. Der Sänger wurde als Frontmann der Band "Ton Steine Scherben" bekannt. Die Band war vor allem aufgrund ihrer sozialkritischen Texte in Songs wie "Keine Macht für Niemand", "Macht kaputt, was euch kaputt macht" oder der Hausbesetzerhymne "Rauch-Haus-Song" bekannt. Von der anschließenden Solokarriere in den 1980er Jahren ist vor allem Reisers Song "König von Deutschland" einem Millionenpublikum vertraut.

Von 1971 bis 1975 wohnten die Mitglieder von "Ton Steine Scherben" in einer Wohngemeinschaft in Berlin-Kreuzberg, eine Gedenktafel am Tempelhofer Ufer 32 erinnert daran.