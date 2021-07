Der Liedermacher, Lyriker und streitbare Essayist Wolf Biermann hat am Dienstag in einem Festakt sein gesamtes berufliches wie privates Archiv der Staatsbibliothek zu Berlin übergeben. Es konnte mit finanzieller Hilfe durch die Bundeskulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sowie die Kulturstiftung der Länder erworben werden.

470 Millionen Euro sind in die größte Universalbibliothek Deutschlands investiert worden. Vom Ergebnis der Sanierungsarbeiten kann sich jeder - allerdings nur digital - am Montag überzeugen. Thomas Prinzler zeichnet die bewegte Geschichte der "Stabi" nach.

Biermann wurde 1936 in Hamburg geboren und siedelte 1953 in die DDR über, geriet aber als aufmüpfiger Sänger bald in Konflikt mit der Staatsführung und erhielt schon 1965 Auftrittsverbot. Seine Ausbürgerung 1976 stellte für die gesamte DDR-Kultur eine einschneiende Zäsur dar. In Folge der unterdrückten Proteste gegen seine Ausbürgerung verließen viele Künstler die DDR, darunter zum Beispiel der Schauspieler Manfred Krug.

"Wolf Biermanns Archiv ist ein einmaliges Zeugnis deutsch-deutscher Zeitgeschichte", sagte Grütters. Mit seinen Liedern und Gedichten sei er Stimme des Widerstands gegen das SED-Regime gewesen. Bis heute gehöre er zu den wichtigsten Künstlern und Intellektuellen in Deutschland. "Seine Zeitzeugnisse durch den Ankauf seines Archivs in der Staatsbibliothek zu Berlin zu bewahren, ist nicht nur für die heutige, sondern gerade auch für nachfolgende Generationen wichtig", sagte die Politikerin weiter.

Dichter, gefeierter Liedermacher, DDR-Regimekritiker: In das bewegte Leben von Wolf Biermann bekommt die Staatsbibliothek Berlin nun einen tieferen Einblick. Denn sie erhält am Dienstag sein berufliches und privates Archiv sowie seine Tagebücher.

Am wertvollsten auch für künftige Zeithistoriker dürften die circa 200 Tagebuchbände von Wolf Biermann sein, die er seit 1954 ununterbrochen führt. Er habe alles ausgeschrieben wie ein "kleiner Stasi-Spitzel", so Biermann. Bei einem vergangenen Besuch im Haus des Rundfunks, er war zu einer CD-Produktion im rbb, zeigte er auch eines dieser Tagebücher.

In den Aufzeichnungen ist auch eine Geschichte über Gerdi Kalbe zu finden. Sie war Kellnerin in der "Kneipe bei mir gegenüber an der Ecke." Gegenüber um die Ecke, das war damals seine Wohnung in der Chausseestraße 131 in Berlin-Mitte, wo er illegal Aufnahmen für seine Platten produzierte, die dann im Westen erschienen.

Bei seiner Ausbürgerung 1976 musste Biermann seine Tagebücher zurücklassen. Er hatte sie aber rechtzeitig in die Obhut seines Freundes Reimar Gilsenbach übergegeben, der sie in einem wasserdichten Stahlbehälter unter einem vier Meter hohen Holzhaufen in dem brandenburgischen Dorf Brodowin versteckte und nach dem Mauerfall Biermann unversehrt zurückgeben konnte.