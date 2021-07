Performance-Oper "Sun & Sea" - Wie ein Kunstwerk 70 Tonnen Sand ins Stadtbad Luckenwalde bringt

Bild: Andrej Vasilenko

03.07.21 | 09:27 Uhr

Ein künstlicher Strand entsteht im leerstehenden Stadtbad von Luckenwalde - als Kulisse für die Performance-Oper "Sun & Sea". Bei der Biennale in Venedig gewann das Kunstwerk den Goldenen Löwen, jetzt kommt es nach Brandenburg. Von Anne Kohlick

Auf den ersten Blick könnte dieser Strand ein beliebiger sein: Kinder, die Sandburgen bauen, ein älteres Paar - sie cremt ihm den Rücken ein, Obst in Plastiktüten, schlummernde Menschen auf ausgebreiteten Handtüchern. Wenn diese vermeintlichen Touristen nicht plötzlich beginnen würden zu singen! Arien über Billigflüge, Sonnenbrand, den Klimawandel klingen über den künstlich aufgeschütteten Sand.

Das Stadtbad von Luckenwalde, bevor es sich in einen künstlichen Strand verwandelt. Bild: rbb/Jens Staeder

Mit dieser einzigartigen Mischung aus Performance, Oper und Installation hat das Kunstwerk "Sun and Sea" auf der Biennale in Venedig 2019 den Goldenen Löwen gewonnen - eine Auszeichnung, die für die zeitgenössische Kunst so bedeutend ist wie der Oscar für Filme. “Dass wir diese Arbeit der drei litauischen Künstlerinnen Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė und Lina Lapelyté nach Luckenwalde holen, ist deshalb etwas ganz Besonderes”, sagt Kuratorin Helen Turner.

Kraftwerk und Kunstzentrum in einem Gebäude

Gemeinsam mit ihrem Partner, dem Künstler Pablo Wendel, leitet die Britin in Luckenwalde das Kunstzentrum E-Werk. Lange stand das 1913 erbaute Kraftwerk in der Kreisstadt von Teltow-Fläming leer. Aber seit zwei Jahren entsteht hier wieder Strom, Ausstellungen finden statt und in sieben Ateliers wird Kunst auch vor Ort geschaffen. Auf so einen Neuanfang wartet das leerstehende Stadtbad von Luckenwalde direkt neben dem E-Werk derzeit noch. 1928 entworfen von Hans Hertlein, dem Architekten der Siemens-Bauten in Berlin, wurde es ursprünglich mit der Abwärme des Kraftwerks geheizt. Doch seit mehr als 15 Jahren schwimmt niemand zwischen den hellblauen Fliesen. Das Becken ist trocken, das denkmalgeschützte Gebäude von Verfall bedroht, auch wenn die Stadt erste Sicherungsmaßnahmen hat durchführen lassen.

Tonnenweise Sand - ausgeliehen

"Dass dieses außergewöhnliche Gebäude für uns zum Veranstaltungsort wird, ist toll", sagt Pablo Wendel. "Da kommen uns die Stadt und der Besitzer sehr entgegen, wir müssen keine Miete zahlen." Schon im Herbst 2019 hat das E-Werk das Stadtbad bespielt - zur Eröffnung des Kunstzentrums mit einer Performance von Rowdy SS, die hunderte Besucher anzog. "Sun & Sea" stellt Pablo Wendel und Helen Turner aber vor ganz andere Herausforderungen. 70 Tonnen Sand mussten zum Stadtbad bewegt und aufgeschüttet werden - auf 500 Paletten, die zuvor im leeren Schwimmbecken installiert wurden, um die Schräge des tiefer werdenden Beckens auszugleichen. "Wir haben versucht, dabei so wenig CO2 wie möglich auszustoßen", sagt Pablo Wendel, der die Vorbereitungen leitet. "Der Sand kommt aus Luckenwalde aus einer Sandgrube, etwa 500 Meter Luftlinie vom Stadtbad." Das Material sei nur geliehen, betont der Künstler.

Von der Biennale in Venedig nach Luckenwalde

Bild: © Andrej Vasilenko Mit seiner einzigartigen Mischung aus Performance, Oper und Installation hat das Kunstwerk "Sun and Sea" auf der Biennale in Venedig 2019 den Goldenen Löwen gewonnen.

Bild: © Andrej-Vasilenko Am Wochenende vom 17. und 18.7. wird im Stadtbad Luckenwalde die Berlin-Brandenburg-Premiere von "Sun & Sea" gefeiert. Zwölf Sänger*innen und ebenso viele Statist*innen werden an der Performance-Oper mitwirken.

Bild: rbb/Jens Staeder Kuratorin Helen Turner kam auf die Idee, das Kunstwerk in das leerstehende Stadtbad von Luckenwalde zu holen.

Bild: rbb/Jens Staeder Das Stadtbad von Luckenwalde wurde 1928 entworfen von Hans Hertlein, dem Architekten der Siemens-Bauten in Berlin. Ursprünglich wurde es mit der Abwärme des Kraftwerks geheizt.

Bild: © Andrej-Vasilenko Das Setting von "Sun & Sea" sieht auf den ersten Blick wie ein beliebiger Strand aus - bis die vermeintlichen Touristen beginnen, Arien zu singen.

Bild: © Andrej-Vasilenko In den Liedern geht es um Billigflüge, Sonnenbrand, den Klimawandel. Das Kunstwerk reflektiert, wie unser Konsumverhalten, unsere Art, Urlaub zu machen, der Umwelt schadet. Play Pause Fullscreen











"Das Kunstwerk handelt vom Klimawandel"

Nach der Performance werde der Sand wieder an seinen Ursprungsort gebracht, auch die Paletten kehren in den Handel zurück. "Das Kunstwerk handelt vom Klimawandel", sagt Kuratorin Helen Turner, "da ist es umso wichtiger, dass wir auch in der Vorbereitung und Umsetzung nachhaltig handeln." Die Themen Umwelt und Kunst zu verbinden, sei das Ziel ihrer Arbeit im E-Werk Luckenwalde. Im Stadtbad hat Pablo Wendel - unterstützt von freiwilligen Helfer*innen - in den letzten Wochen einen Kilometer Rohre verlegt, durch die mittlerweile warmes Wasser aus dem benachbarten Kraftwerk fließt. "Das System ist jetzt wieder wie vor knapp 100 Jahren, als das Stadtbad gebaut wurde", erklärt Pablo Wendel, der in seiner Arbeit Kunst und Technik verbindet. "Wir versorgen wieder das Stadtbad mit unserer überschüssigen Wärme aus dem Kraftwerk. Im Moment brauchen wir die, um den Sand für unseren künstlichen Strand zu trocknen. Noch ist er sehr feucht vom Regen in den letzten Juni-Tagen."

Aufführungen am 17. und 18.7.

Zwölf Sänger*innen und ebenso viele Statist*innen werden Mitte Juli an der Performance-Oper mitwirken: Am Wochenende vom 17. und 18.7. wird im Stadtbad Luckenwalde die Berlin-Brandenburg-Premiere von "Sun & Sea" gefeiert. Ursprünglich hätte der Termin schon 2020 stattfinden sollen - als Deutschland-Premiere des Stücks. Doch wegen Corona musste das Aufführungswochenende viermal verlegt werden. "Organisatorisch war das eine große Herausforderung für uns, immer wieder neu zu planen", sagt Kuratorin Helen Turner. Umso mehr freut sie sich auf die insgesamt zehn Durchläufe des Stücks, die endlich in Luckenwalde aufgeführt werden. "Ein Durchlauf dauert eine Stunde", erklärt sie, "wir spielen am Samstag und am Sonntag jeweils fünf Stunden, aber man kann sich davon auch nur 20 Minuten anschauen, weil ‘Sun and Sea’ als Loop konzipiert ist." Die Performance hat also weder einen klar definierten Anfang, noch ein Ende - das Publikum kann an jeder beliebigen Stelle beginnen zuzuhören oder aussteigen. Gesungen wird auf Englisch von professionellen Sänger*innen, die seit 2020 mit dem Kunstwerk international auf Tour gehen. "Wir werden im Stadtbad ein Libretto auslegen mit deutschen Übersetzungen der Texte", kündigt Helen Turner an.

Crowdfunding-Aktion machte "Sun & Sea" möglich

Noch sucht das E-Werk für die Aufführung nach Statist*innen und Helfer*innen. Mehr als 60 Personen sind an den Vorbereitungen beteiligt. "Viele aus Luckenwalde engagieren sich, aber wir haben über das "Workaway"-Programm [workaway.info] auch internationale Freiwillige, die uns unterstützen", sagt Künstler Pablo Wendel. Finanziert wird die Aufführung von "Sun & Sea" maßgeblich aus einer Crowdfunding-Aktion [kickstarter.com], bei der das E-Werk im Frühjahr über 40.000 Euro gesammelt hat. "Darüber können wir etwa ein Drittel der Kosten decken. Der Rest kommt durch Spenden von privaten Stiftungen, Fördermittel der Bundes-Kulturbeauftragten und die Ticket-Verkäufe zusammen", ergänzt seine Partnerin Helen Turner.

Wie aus einem Kraftwerk ein Kunstzentrum wird

Bild: rbb/Jens Staeder "Diesem Ort muss man neues Leben einhauchen": Der Künstler Pablo Wendel hat aus dem leerstehenden Kraftwerk in Luckenwalde ein Kunstzentrum gemacht.

Bild: rbb/rbb/Felix Holke Das alte Kraftwerk liegt am Rand von Luckenwalde, rund 50 Kilometer südlich von Berlin. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1913.

Bild: rbb/Jens Staeder Das über hundert Jahre alte Förderband hat Pablo Wendel wieder zum Laufen gebracht. Heute transportiert es nicht mehr Kohle, sondern Holzabfälle, aus denen Strom produziert wird.

Bild: rbb/Jens Staeder "Das ist für mich der Herzschlag des Kraftwerks": Pablo Wendel liebt die Geräusche der historischen Maschinen.

Bild: rbb/Jens Staeder In der 350 Quadratmeter großen Turbinenhalle des Kraftwerks wurde früher der Strom produziert. Heute finden hier Performances statt - genauso wie die Aftershow-Party der Luckenwalder Kneipennacht.

Bild: rbb/Jens Staeder Das Buntglasfenster leuchtet über der Eingangstür des E-Werks Luckenwalde. Es stammt aus dem Jahr 1913 und zeigt eine Faust mit Blitzen - ein Symbol für die Kraft der Elektrizität, die hier produziert wurde.

Bild: rbb/Jens Staeder Kuratorin Helen Turner organisiert im E-Werk Ausstellungen. Im Hintergrund ist eine Skulptur aus der Reihe "Hot Springs" von Nicolas Deshayes zu sehen.

Bild: rbb/Jens Staeder Der kleine Sohn von Pablo Wendel und Helen Turner wurde vor einem Jahr in Luckenwalde geboren.

Bild: rbb/Jens Staeder An dieser Tankstelle, ein Kunstwerk von Pablo Wendel, kann man in Luckenwalde "Super Kunststrom" tanken.

Bild: rbb/Jens Staeder Das E-Werk ist eines von rund 150 denkmalgeschützten Gebäuden in Luckenwalde.

Bild: rbb/Felix Holke Luckenwalde ist heute Kreisstadt von Teltow-Fläming. Zu DDR-Zeiten und schon zuvor war der Ort ein bedeutendes Industriezentrum.

Bild: rbb/Jens Staeder Aber mit der Wende brach die Wirtschaft zusammen. Die Produktion wurde eingestellt - auch hier in der ehemaligen Hutfabrik, einer Architektur-Ikone des Expressionismus von Erich Mendelsohn aus den 1920er Jahren.

Bild: rbb/Jens Staeder Helen Turner träumt davon, in diesen Hallen ein Filmfestival zu organisieren.

Bild: rbb/Jens Staeder Pablo Wendel im Maschinenraum des E-Werks - ein zeitgenössischer Künstler mit einer Leidenschaft für historische Technik.

Bild: rbb/Jens Staeder Direkt neben dem E-Werk steht das 1928 erbaute Stadtbad von Luckenwalde. Früher wurde es mit der Abwärme des Kraftwerks beheizt.

Bild: rbb/Jens Staeder Helen Turner will Kunst in das leerstehende Gebäude bringen: Im nächsten Frühjahr soll hier eine Performance stattfinden | Zurück zum Beitrag | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen































Zusätzliche Tickets ab 5. Juli

Wegen der Corona-Beschränkungen ist die Besucherzahl limitiert. "Rund 1.000 TIckets konnten wir bisher anbieten - und die waren schon innerhalb von 48 Stundn ausverkauft", erklärt die Kuratorin. "Inzwischen hat der Landkreis Lockerungen beschlossen, sodass wir 125 Menschen gleichzeitig ins Stadtbad lassen dürfen. Deshalb können wir am Montag ein zusätzliches Ticket-Kontingent freigeben." Die Eintrittskarten kosten ohne Ermäßigung knapp 10 Euro [eventbrite.de]. Das Publikum wird auf der Empore des Stadtbads stehen und von oben auf die Performance im Sand herunterschauen. Dass der Strand für "Sun & Sea" jetzt - nach Aufführungen in Dänemark, Norwegen und der Schweiz - in Luckenwalde in einem verlassenen Schwimmbad aufgeschüttet wird, ist für die Künstlerinnen aus Litauen etwas Besonderes, sagt Helen Turner: "Sie haben mir erzählt, dass sie genau so einen Ort im Kopf hatten, als sie das Konzept für die Performance-Oper geschrieben haben." Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė und Lina Lapelyte erklären in einem schriftlichen Statement: "Wir freuen uns sehr, dass diese Vision jetzt in Luckenwalde Wirklichkeit wird."

