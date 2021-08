Das Schicksal seiner Großeltern erschüttert. Der junge Prager Medizinstudent Paul hatte gerade seine Freundin Vera geheiratet, als die Katastrophe für die beiden und ihre jüdischen Familien begann. "Die waren erst in Lodz im Ghetto, sind dann nach Auschwitz gekommen und dann ist meine Großmutter nach Bergen-Belsen auf einen der Todesmärsche und mein Großvater ist nach Mauthausen gekommen, wo er befreit wurde, vor meiner Großmutter. Dann ist er nach Prag zurück, von Liste zu Liste, von Transport zu Transport. Bis meine Großmutter kam, die er dann gar nicht mehr erkannt hat, weil sie sehr krank war. Aber sie hat es überstanden. Meine Mutter war das erste jüdische Kind, das in Prag nach dem Krieg geboren wurde."

Jana, die Mutter, war mit Daniel hochschwanger, als die Sowjetarmee 1968 in Prag einfiel. "Dann hat mein Großvater seine Connections genutzt und meine Mutter ins einzige Flugzeug gebracht, das noch raus ging und so wurde ich dann in Stuttgart geboren 1969. Und dann sind meine Großeltern irgendwann nachgekommen, um bei der Familie zu sein."

Der Großvater wurde Chefarzt in Bremen, Daniels Vater spielte im NDR-Sinfonieorchester. Großvater Paul unterstützte Daniel beim Kauf der Geige. Er erzählte den Enkeln aber auch vom Grauen der Vernichtungslager. Er nahm Daniel mit in Joshua Sobols Theaterstück "Ghetto" und in den Film "Schindlers Liste". Im Kino hatten zum Schluss alle Tränen in den Augen außer Daniels Großeltern. Sie hatten Schlimmeres erlebt. Dennoch: Großvater Paul behandelte auch Patienten mit SS Runen. Er sei Arzt und dem Heilen verpflichtet, bei jedem Menschen. Er starb 2005. 2006 kam sein Urenkel zu Welt. Paul. Vater Daniel, hauptamtlich spielt er im Orchester der Deutschen Oper Berlin, fühlt sich der Versöhnung so verpflichtet wie sein Großvater.