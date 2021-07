Alle drei, Yo-Jinn, Katharina und Emma haben in den letzten Monaten viel vor Kameras gespielt. Konzerte, die später dann gesendet oder online gestellt wurden. Besser als nichts. Aber nichts kann ein Live-Konzert mit Publikum ersetzen. Katharina Stahl sieht das so: "Der Applaus ist die Belohnung. Man denkt, ich will wieder, dass die Leute sehen: Ich kann was. Und in der Corona-Phase, das Ganze mit Video aufzunehmen - das ist was anderes. Man ist im Kopf gefangen, man sagt sich: 'Oh, jetzt hab' ich mich verspielt' - was normal ist, wir sind ja alle Menschen. Aber man weiß: Es ist auf dem Video drauf." Das kann schon mal Stress verursachen. Yoo-Jin Hirsch nickt und fügt hinzu: "Bei einem Live Konzert kann man auch mal daneben spielen, das ist dann auch kein Problem!" - das ist allerdings die Ausnahme.