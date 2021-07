Alle kennen seine Melodien, aber nur wenige seinen Namen. Frankie Valli hat Welthits gesungen. "The sun ain't gonna shine anymore" ist nicht von Cher, sondern von Frankie Valli. "Can't take my eyes off of you" ist nicht von Shirley Bassey, nicht von Frank Sinatra, Gloria Gaynor oder Amanda Lear. Frankie Valli hat den Song präsentiert, ebenso wie "Big girls don't cry" und viele andere.

Frankie Valli, aufgewachsen als Francesco Stephen Castellucio in New Jersey, hat einige der größten Hits der Popgeschichte in die Charts gebracht und mit seiner hohen Falsettstimme weltberühmt gemacht. Das Magazin "Rolling Stone" listete Valli 2008 auf Platz 80 der hundert berühmtesten Sänger aller Zeiten. Amerika in den 1960ern - undenkbar ohne diesen drei Mal geschiedenen, oft verschuldeten, von der Mafia und dem Alkohol gebeutelten und immer wieder auferstandenen Frankie Valli und seiner Band "Four Seasons".