Schneider hatte am Freitag ein Konzert in Augsburg abgebrochen. Dabei saßen die Zuschauer in Strandkörben, um in der Corona-Pandemie Abstand zu halten. Karten für die Konzerte könnten dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Beide Parteien hätten sich zudem auf eine gemeinsame Spende in Höhe von 20.000 Euro für die Opfer der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland Pfalz geeignet, um zu zeigen, "dass der finanzielle Aspekt genauso wenig im Vordergrund der Entscheidung stand wie eine etwaige Kritik am Strandkorb Veranstaltungsformat".