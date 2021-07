Der Modeschöpfer Uli Richter ist tot. Wie sein langjähriger Anwalt am Freitag mitteilte, starb der Designer am Donnerstag im Alter von 94 Jahren in einem Krankenhaus in Berlin.

Der in Potsdam geborene Richter machte mit seiner Mode vor allem in den 60er und 70er Jahren Schlagzeilen. In der Nachkriegszeit machte er Berlin wieder zu einer angesagten Modemetropole.