Er lebt in Berlin, und zwar seit einem Jahr. Genauer: in Schöneberg. Mitten in der Pandemie ist Ulrich Tukur mit seiner Frau in die Hauptstadt gezogen. Die Pandemie erklärt der 63-Jährige für diesen Abend als beendet.



Tukur will mit seinem Publikum - jeder zweite Platz im Schillertheater ist besetzt - schwingen, lachen, jene traumhaft schwebenden, tiefsinnigen und doch leichten Momente wiederauferstehen lassen, die seit 25 Jahren das Publikum der Rhythmus Boys im Tipizelt oder in der Komödie am Kurfürstendamm begeistert haben.



Dieses Mal kommen diese Rhythmus Boys nicht mit Friedrich Holländer oder Kurt Weill, sondern mit Swing, Jazz, Charleston, mit all den amerikanischen Hits aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts.