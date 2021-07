Ob Theater, Film oder Fernsehen: Herbert Köfer war in der DDR und auch nach dem Mauerfall Schauspieler mit vollem Terminplan. In einem Alter, in dem andere sich zur Ruhe setzen, war für den gebürtigen Berliner noch lange nicht Schluss.

Köfer, am 27. Februar 1921 in Berlin geboren, stand rund 80 Jahre auf der Bühne. Er war Theater- und Filmschauspieler, Moderator und Synchronsprecher. Vor allem in seiner Paraderolle als Opa Paul Schmidt in der DDR-Fernseh-Serie "Rentner haben niemals Zeit" spielte er sich in die Herzen der Zuschauer.

Der Schauspieler Herbert Köfer ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 100 Jahren, wie seine Witwe Heike Köfer am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Er war einer der bekanntesten Schauspieler der DDR und auch nach dem Mauerfall erfolgreich.

Köfer war von Anfang an ein prägendes Gesicht des DDR-Fernsehens: 1952 verlas er dort die ersten Nachrichten - in der "Aktuellen Kamera". Auch bei der letzten Sendung an Silvester 1991 war er dabei. Der Mime spielte in DEFA-Filmen wie "Nackt unter Wölfen" (1963) mit und nach der Wende in beliebten TV-Serien wie "In aller Freundschaft", "SOKO Leipzig" oder "Ein starkes Team".

In Schwänken und Komödien, aber auch Stücken über ernsthafte Themen war er auf Leinwand, Bühne oder im Fernsehen zu sehen. "Eine schöne Rolle im Film macht Spaß, auf der Bühne ist es ganz anders, die Bühne ist mein Podium", sagte er. Von Ruhestand wollte er nichts wissen. "Der Beruf ist mit Schönheit verbunden und die auch anstrengende Arbeit mit Erfüllung." Zuletzt lebte er am Seddiner See in Brandenburg.