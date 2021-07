Keine Kunst und keine Tiere - im Industriemuseum Brandenburg an der Havel kann man lediglich nachvollziehen, wie bis vor 30 Jahren gearbeitet wurde. Ein Besuch in der harten Arbeitsvergangenheit. Von Stefanie Brockhausen

Jahrzehntelang prägte das Stahl- und Walzwerk die Silhouette von Brandenburg an der Havel. Die 70 Meter hohen Schornsteine auf dem Stahlwerk waren nicht zu übersehen. Inzwischen sind das Stahlwerk und auch die Schornsteine lange Geschichte, 1993 war Schluss mit der Stahlproduktion. Heute befindet sich in der Halle das Industriemuseum Brandenburg an der Havel. Es ist voll mit den alten Anlagen und Maschinen und lässt die Stahlwerks-Vergangenheit wieder aufleben.

Seit 1912 befand sich in Brandenburg an der Havel ein Stahlwerk. 1993 wurde das Werk stillgelegt, schon ein Jahr zuvor das Museum gegründet: Der "Siemens-Martin-Ofen XII" ist der letzte Ofen dieser Art in Westeuropa.

Kurzum: Die Halle ist beeindruckend. "Die große Frage ist ja immer, warum man sowas erhält", sagt Museumsleiter Marius Krohn und blickt in die Gießhalle. "Aber es ist eine Kulturleistung, sowas zu bauen. Wie eine Kirche eine Kulturleistung ist. Und keiner würde auf die Idee kommen, unsere Gotthardtkirche abzureißen, nur weil sie in der Größe nicht mehr gebraucht wird."

Als erstes fallen die Dimensionen auf. Denn egal ob man vor dem Museum steht oder mittendrin in der Gießhalle: Man muss den Kopf weit in den Nacken legen, um ganz nach oben zu blicken, auf 36 Meter Höhe. Und wenn man außen um die Halle herum laufen würde, hätte man mehr als einen Kilometer auf dem Schrittzähler.

Genau solch eine einzigartige Größenordnung hatte auch das Stahl- und Walzwerk Brandenburg. Die nüchternen Zahlen belegen das: Bis zu 2,3 Millionen Tonnen Rohstahl pro Jahr wurden zu DDR-Zeiten erzeugt, das Stahl- und Walzwerk war damit der größte Rohstahlproduzent. In Spitzenzeiten arbeiteten 10.000 Menschen an den Maschinen und Kesseln – unter harten Arbeitsbedingungen.

Der Ofen ist nun ein technisches Denkmal und das Herzstück des Museums. Es gibt nur noch einen einzigen seiner Art in Westeuropa. "Wir haben allerdings von einem Ofen in der Ukraine gehört", sagt Marius Krohn und fügt fast ein bisschen fassungslos hinzu: "Der soll 650 Tonnen fassen, also dreimal so viel wie unserer. Da ist uns erstmal die Kinnlade runtergeklappt."

Viele der Museumsbesucher kommen wegen des gewaltigen Ofens ins Industriemuseum - aber auch, um einen Einblick in den damaligen Alltag zu bekommen. Das Museum zeigt exemplarisch, wie zu DDR-Zeiten ein Großbetrieb funktionierte. "Es war wie ein Staat im Staat, mindestens eine Stadt in der Stadt", sagt Marius Krohn. "Mit eigener Feuerwehr, mit eigenem Betriebsschutz, mit eigenen Läden und Kantinen und mit allem, was darüber hinaus ging: Ferienplatzvergabe, Autos, Wohnungen, was man eben über das Werk organisieren konnte."

Seit einigen Wochen sind die Türen des Industriemuseums wieder offen für Besucher. Nun will das Museum wieder anknüpfen an das bislang erfolgreichste Jahr in seiner Geschichte: 2019 kamen 22.000 Besucher.