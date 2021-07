Regisseur Simon Stone hat "Yerma" schon in London gezeigt und das Stück nun an der Berliner Schaubühne neu inszeniert. Das Thema eines unerfüllten Kinderwunsches hat hohes Identifikationspotenzial, ist aber zu pathetisch erzählt, findet Anke Schaefer.

Simon Stone hat das Stück nach einer Vorlage von Frederico Garcia Lorca geschrieben. Lorca erzählte aus dem ländlichen Spanien, Simon Stone verlegt das Stück in dieser Schaubühnen-Inszenierung nach Berlin. Der schicke Kubus wird zum tragischen Käfig. Yerma wird nicht schwanger, aber anstatt den Wunsch los zu lassen, steigert sich immer weiter hinein und gerät in eine zerstörerische Obsession

Wir erfahren, dass ihre Mutter gefühlskalt ist, wir erfahren, dass Yerma schon mal abgetrieben hat, was sie nun bereut. Wir erfahren, dass ihre Schwester ganz leicht schwanger wurde, aber ihr – Yermas – Uterus bleibt leer. Ihr Mann weiß sich nicht zu helfen und nimmt reißaus. Am Ende irrt sie fast wahnsinnig über die Bühne, die gläserne Wohnung wird zum Ort des Schreckens.

Das ist spannend. Da stecken viele brisante Fragen drin. Wie kann sich eine Frau, die ein Kind will und keines bekommt, trösten? Wie kann sie sich definieren, in einer Gesellschaft, die immer noch stark davon ausgeht, dass Kinder das Lebensglück, der Lebenssinn sind? Was ist sie sich und anderen ohne Kind wert? Was braucht eine Frau, was brauchen Paare, die von ihrem existenziellen Kinderwunsch Abschied nehmen müssen?

Yerma gerät an den Rand des Wahnsinns und keiner kommt ihr nah genug, um ihr zu helfen. Alle bleiben auf Abstand. Die Umarmungen im Glaskasten kann man an einer Hand abzählen. Das Szenario ist gut beobachtet, in einer Zeit, in der Paare den Weg der künstlichen Befruchtung gehen, um sich den Kinderwunsch um jeden Preis zu erfüllen.