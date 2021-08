New York in den 1980er Jahren hat viele Künstler*innen fasziniert. Stephan Erfurt, damals Mitte 20, studiertezu der Zeit an der Folkwang-Hochschule in Essen. Ein Freund lud ihn ein, seinen Rigips-Verschlag in einem New Yorker Loft mit ihm zu teilen.

1984 zog er um und legte los, schwarz-weiß zunächst. Zum Beispiel seine Serie über die Wall Street an einem Wochenende: ausgestorbene Straßen, lange Schatten, die die hohen Häuser aufs Trottoir werfen, hin und wieder ein geparkter Straßenkreuzer. Die Fotos, die jetzt im Museum für Fotografie in der Erfurt-Ausstellung "On the Road" zu sehen sind, entwickeln trotz ihrer Leere eine Dynamik, einen Sog, ziehen den Betrachter hinein.