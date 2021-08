Es war eine Auszeichnung, auf dieser Liste zu stehen. Im September 1944 entschieden Hitler und Goebbels, welche 114 Maler und Bildhauer nicht zum Militär eingezogen werden zum Militär, wer nicht an die Front musste in den "Totalen Krieg".

Die "Gottbegnadeten" galten als die Vertreter der "artreinen" Kunst, sie orientierten sich am Klassizismus des 19. Jahrhunderts. Ihre Namen sind uns heute kaum noch geläufig. Arno Breker kennen wir. Aber Hermann Kaspar? Willy Meller? Werner Peine? Richard Scheibe? In den 1950er und 60er Jahren waren diese Künstler trotz ihrer Vergangenheit geachtet, und vor allem bekamen sie viele Aufträge. Auch in der Kunst war die berühmte Stunde Null ein Mythos. Wolfgang Brauneis ist der Kurator und hat viele Jahre über die "Gottbegnadeten" recherchiert.

"Fast alle der Künstler, die wir hier sehen und die Professuren im Nationalsozialismus hatten, waren auch nach 1945 Professoren. Meistens in der Akademie in Düsseldorf und in München", sagt Brauneis, "an der Akademie in Dresden war dies beispielsweise überhaupt nicht der Fall. Überhaupt kommt die DDR kaum vor in dieser Ausstellung, deshalb wird die Bundesrepublik im Untertitel auch genannt, weil es ein spezifisches und primär bundesrepublikanisches Thema ist."



Hermann Kaspar hat zum Beispiel für die Meistersingerhalle in Nürnberg 1970 einen riesigen Gobelin geschaffen, Titel: "Die Frau Musica". Kaspar stand auf der Liste, er hatte die Räume der Reichskanzlei gestaltet, er war Chefausstatter des Reichsparteitagsgeländes in Nürnberg, noch heute sieht man im Haus der Kunst in München seine Hakenkreuze an der Kassettendecke hinter dem Café. Er hat die Museen mit "gesäubert" von "entarteter Kunst". Und dennoch: Dieser Großauftrag später mit dem Gobelin schien kein Problem. Eine blonde Frau mit langem Haar, alte Instrumente, Blumen. Kaspar orientierte sich thematisch nicht besonders neu. Wie viele auf der Liste.