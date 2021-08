"Einfallsreiche städtebauliche Wiederbelebung" nennen die Juroren der Architekturbiennale Venedig zwei Berliner Projekte der Architekten von "Raumlaborberlin". Auf dieser weltweit beachteten Baukunstpräsentation erhalten die Berliner nun die höchsten Weihen.



Das Berliner Architekten-Kollektiv Raumlaborberlin ist bei der Architekturbiennale in Venedig mit einem Goldenen Löwen ausgezeichnet worden. Die Jury verlieh den neun Männern und Frauen den Preis in der Kategorie bester Teilnehmer für ihre Installation "Instances of Urban Practice" (Beispiele städtischer Praxis), wie die Biennale mitteilte. Die Architektur-Ausstellung lief in ihrer 17. Ausgabe unter dem Motto "How will we live together?" (Wie werden wir zusammenleben?).