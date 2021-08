Die Kleingartenkolonie "Morgentau" in Berlin-Neukölln wird am Wochenende zum Hotspot für die Kunstszene. Neben Sträuchern und Hochbeeten präsentiert die Britzenale in einzelnen Gärten Installationen, Skulpturen oder audiovisuelle Arbeiten. Von Tomas Fitzel

"Angefangen haben wir vor fünf Jahren mit 18 Kunstwerken in unserem eigenen Garten", erzählt der Künstler und Kurator Christof Zwiener, der hier eine Parzelle besitzt. Die erste Gartenausstellung habe die Nachbarn so begeistert, dass etliche von ihnen diesmal großzügig ihre Gärten zur Verfügung stellten. Im Vorfeld gab es einen regen Austausch zwischen den Künstlern und den Pächtern, welcher Garten zu welchem Künstler und umgekehrt am besten passt. "Einige Künstler-Pächter-Paare waren einfach wie füreinander bestimmt. Und falls es zu kleineren Schäden kommen sollte", so Christof Zwiener, "dann haben wir dafür einen kleinen Fonds geschaffen, um, wenn nötig, Blumenzwiebeln oder Pflanzen ersetzen zu können."

Darüber muss sich das Künstlerkollektiv "Art Ashram" weniger Sorgen machen, denn es darf sich in einem offenbar schon länger verlassenen Grundstück zur Straßenseite gleich neben dem quietschbunten hinduistischen Murugan-Tempel austoben. Die einzige Regel: "Wir benutzen nur, was wir vorfinden." Und so buddeln sie so munter, als wollten sie zum Mittelpunkt der Erde vorstoßen. Um das Grabungsloch wächst umgekehrt ein babylonischer Turm aus gestampfter Erde in die Höhe und daneben trocknen in der Sonne von Hand geformte Lehmziegel.

Das verwundert, denn eigentlich findet man in Berlins Untergrund nichts als feinen Sand. "Aber", so erklärt die Vereinsvorsitzende Brigitte Stretzke, "beim Bau der Blaschkoallee in den 30er Jahren wurde für den Untergrund jede Menge Lehm herangekarrt." So sei wohl die eine oder andere Wagenladung in die nahen Gärten abgezweigt worden.