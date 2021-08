Club in Berlin-Schöneweide - Revier Südost streicht Veranstaltungen nach Rassismus-Vorwürfen

Bild: DPA/Britta Pedersen

20.08.21 | 11:15 Uhr

Am Wochenende wird es im Revier Südost keine Partys geben. Türsteher des Clubs sollen Streit mit einer afro-amerikanischen, queeren Person provoziert haben. Ausgerechnet an einem Ort, der sich für seine Weltoffenheit feiert. Von Oliver Noffke



In den kommenden Tagen wird es keine Veranstaltungen im Revier Südost geben. Der wohl aufsehenerregendste neue Club Berlins reagiert damit auf Rassismusvorwürfe gegen Teile des Personals. Auf Anfrage teilte eine Sprecherin mit: "Unsere Clubaktivitäten wurden für dieses Wochenende ausgesetzt, um uns voll und ganz auf die Aufarbeitung zu konzentrieren."

Im Raum steht die Frage, ob vier Mitarbeiter eine Person aus rassistischen Gründen bedrängt und in halbnacktem Zustand aus dem Club geworfen haben. So beschreibt Nicholas Isaiah King Rose die Ereignisse von der Nacht von vergangenem Sonntag auf Montag in einem Instagram-Video, das mittlerweile mehr als 180.000 Mal abgerufen wurde [instagram.com]. Der Club hatte bereits mitgeteilt, dass bereits gekaufte Eintrittskarten erstattet würden.



Ohne Wertgegenstände, ohne Kleidung

"Jemand von der Crew hat mich angesprochen, weil meine Maske nicht richtig gesessen haben soll", so King Rose in dem Video. Dabei habe die Gesichtsmaske seine Nase ausreichend bedeckt. Andere in der näheren Umgebung, die sich offensichtlich nicht an das Maskengebot gehalten hätten, seien hingegen nicht angesprochen worden. Der Unterschied: Das seien ausschließlich weiße Männer gewesen. Afro-Amerikaner King Rose ist hingegen queer, also nicht heterosexuell, und non-binär, fühlt sich weder eindeutig als Mann oder Frau, sondern sieht sich im Spektrum dazwischen. [Für diesen Text werden in Absprache mit King Rose männliche Pronomen verwendet.]

In der Folge sei es schnell zum Streit gekommen. Mehrere Türsteher hätten ihn umzingelt und aus dem Club gedrängt. King Rose habe zu diesem Zeitpunkt nur einen Tanga getragen. Die übrige Kleidung, Geld, Mobiltelefon oder Wohnungsschlüssel seien im Club verwahrt gewesen. "Da standen auch andere Mitarbeiter, die alles beobachtet haben, aber nicht eingeschritten sind", sagt er rbb|24.

Die Aussicht als schwarze Person in Berlin-Schöneweide nachts, nur schmal bekleidet, ohne Deutschkenntnisse oder Wertgegenstände auf die Straße gesetzt zu werden - noch dazu von Mitarbeitern eines Clubs, der sich für seine Offenheit gegenüber sexuellen Minderheiten rühmt - sei bedrohlich gewesen, so King Rose. Erst nach mehrmaligem, unablässigen Nachfragen sei ein weiterer Türsteher eingeschritten und habe geholfen, die Sachen zu holen. "Wenn dieser Mann nicht wie aus dem Nichts aufgetaucht wäre, hätte ich ohne Ausweispapiere auf der Straße gestanden."

"So etwas ist mir in Deutschland noch nie passiert"

Während des ganzen Vorfalls habe er das Gefühl gehabt, dass es nicht wirklich um die angeblich falsch sitzende Maske gegangen sei, sondern um ihn als Person. "So etwas ist mir in Deutschland noch nie passiert", so King Rose. Die meisten Türsteher verhielten sich nett. "Selbst wenn ich irgendwann mal das Gefühl hatte, da liegt jemand nicht auf meiner Wellenlänge, dann haben sie sich mir gegenüber zumindest respektvoll verhalten."

Kurz nachdem King Rose seinem Ärger mit dem Video Luft gemacht hatte, teilte der Club auf Instagram mit, dass die beteiligten Mitarbeiter suspendiert worden seien. Auf Nachfrage heißt es, dies geschehe bei voller Bezahlung, bis der Sachverhalt aufgeklärt sei. Einige User kritisierten den Instagram-Post allerdings, weil ein Hinweis zum Durchsetzen des Maskengebots als Rechtfertigung für schlechtes Benehmen gegenüber den Gästen verstanden werden konnte. Laut der Sprecherin habe man zudem am Dienstag Kontakt mit King Rose aufgenommen. Man hoffe nun, dass ein gemeinsames Treffen stattfinden könne. "Derzeit ist dieses Gespräch für Anfang nächster Woche mit Unterstützung von einem/einer Mediator:in vorgesehen", heißt es in einer Mitteilung. "Wir sind uns bewusst, dass es sich um Themen handelt, die weit über unseren Club hinausgehen, und dass Lösungen nicht kurzfristig gefunden werden können", so die Sprecherin. Man strebe nun neue Standards an.



Kind Rose kritisierte: "Tatsächlich haben die nicht mal eingestanden, dass nicht okay war, was mir dort passiert ist." Stattdessen hätten sich Hunderte Menschen solidarisch gezeigt, unterstützende Nachrichten geschrieben oder von ihren Erfahrungen berichtet.

Nachfolger der Griessmühle

Erst vor zwei Wochen fand ein Videopost bei Instagram Zehntausende Zuschauer, auf dem zu sehen war, wie eine non-binäre Person in Lichtenberg vor ihrem Wohnhaus von Nachbarn mit einer Schusswaffe bedroht worden war.

Das Revier Südost war erst im vergangenen Jahr eröffnet worden. Es befindet sich im Südosten der Stadt auf dem Gelände der ehemaligen Bärenquell Brauerei in Schöneweide. Betrieben wird es von den Köpfen hinter der ehemaligen Griessmühle. Der Technoclub residierte jahrelang am S-Bahnhof Sonnenallee in Neukölln, musste aber im Januar 2020 schließen, nachdem der Mietvertrag nicht verlängert worden war. Mit beliebten Partyreihen wie Cocktail d'Amore richteten sich die Macher explizit an ein weltoffenes, sexuell wie kulturell diverses Publikum. Das Revier Südost - von vielen auch die "neue Griessmühle" genannt - gehörte vor Kurzem zu jenen Clubs, die vom Senat die Erlaubnis erhalten hatten, testweise Partys durchzuführen, auf denen die Gäste ohne Masken tanzen durften.