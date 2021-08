Zum 60. Jahrestag des Baus der Berliner Mauer wird mit einer neuen Stele an ein weiteres Opfer des DDR-Grenzregimes erinnert. Die Gedenkstele für den sowjetischen Soldaten Wladimir Iwanowitsch Odinzow, der 1979 in der Nähe der Grenze zum West-Berliner Bezirk Spandau in Brandenburg erschossen wurde, soll am 11. August am Mauerweg nahe seines Todesortes enthüllt werden. Das teilten die brandenburgische Aufarbeitungsbeauftragte, Maria Nooke, und die Stiftung Berliner Mauer am Dienstag mit. Der damals 18-Jährige ist das 140. Todesopfer an der Mauer, das bekannt geworden ist.