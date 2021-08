Katrin Eder wird in München geboren und zieht in den 1970er Jahren als junge Frau in die DDR - der Liebe wegen. Im Interview erzählt sie, was sie daran reizte, wie sie das System wahrgenommen hat und ob sie die Entscheidung für die DDR jemals bereut hat.

Auch Katrin Eder erzählt in dem Film ihre Lebensgeschichte. Die gebürtige Münchnerin zog 1976 von West-Berlin in die DDR und heiratete dort ein Mitglied des SED-Singeklubs "Oktoberklub".

Katrin Eder: Als ich noch in München gelebt habe, war ich bereits in der DKP [Anm. d. Redaktion: Deutsche Kommunistische Partei] politisch aktiv. Von daher war ich dem System schon mal nicht abgeneigt. Im Gegenteil, es hat mich sehr interessiert. Ich bin damals von München mit meinem Freund nach West-Berlin gezogen und habe durch einen Journalisten, der bei der Zeitschrift "Vorwärts" war, die Tageszeitung der SPD damals, und in Ost-Berlin akkreditiert war, Kontakt zu Leuten bekommen. Ich habe mich dort verliebt. Und dann war natürlich mein Interesse noch etwas größer. Ohne diese Liebe wäre ich nicht in die DDR gezogen - mit Sicherheit.

rbb: Frau Eder, was hat Sie am Anfang am meisten an der DDR fasziniert? Die Liebe oder das System?

Mit 17 Jahren zieht sie nach West-Berlin und wird dort 1974 Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Westberlins. Auf einer Party lernt Eder Mitglieder des DDR-Oktoberklubs kennen und trifft ihren zukünftigen Ehemann. 1976 zieht sie in die DDR und nimmt die Staatsbürgerschaft an. Sie arbeitet als Erzieherin. Als Mutter von drei Kindern zieht sie sich schließlich ins Privatleben zurück.

Katrin Eder wird 1956 in München geboren und tritt bereits als Jugendliche in die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) ein. Sie beginnt eine Ausbildung zur Erzieherin in einem antiautoritären Kinderladen, um aus ihrem konservativen Elternhaus auszubrechen.

Ich fand es in erster Linie abenteuerlich. Viele aus der linken Szene meinten, dass ich doch rübergehen sollte, wenn es mir so gut gefällt. Es gab aber auch die Überlegung, ob mein damaliger Mann in den Westen zieht. Das wollten wir aber eigentlich nicht. Und die Leute, die ich bis dato kennengelernt hatte, waren eigentlich auch alle cool drauf. Mein Mann war Mitglied im Oktoberklub. Das heißt die Leute, die in dieser Singlebewegung aktiv waren, haben sich nicht so sehr von den Leuten unterschieden, die ich in West-Berlin kannte. Von daher war es für mich spannend, mit 20 dorthin zu ziehen.

Ich hatte meine Ausbildung gemacht, als im Westen gerade die antiautoritäre Erziehung noch voll im Gange war. Ich habe in München eine Ausbildung begonnen, die ich in West-Berlin zu Ende gemacht habe. Dann bin ich in die DDR gezogen und es stellte sich die Frage, was ich in der DDR beruflich mache. Wenn man die Staatsangehörigkeit noch nicht hatte, durfte man nicht in der Volksbildung arbeiten. Das heißt, Schule und Hort gehörten zur Volksbildung, wo Erzieher gearbeitet haben. Da ich meine Staatsangehörigkeit erst ein halbes Jahr später bekommen habe, habe ich die Krippe gewählt, die zum Gesundheitswesen gehörte, und da konnte ich arbeiten.

Sie haben in der DDR als Erzieherin gearbeitet, was Ihnen dann doch nicht so gefallen hat, weil es doch plötzlich ein bisschen rauer wurde?

Das war sehr abenteuerlich, weil ich ja komplett anders drauf war. Wenn man einer linken Partei angehört, ist man es gewöhnt, zu opponieren. Das hatte ich in mir. Es war ein besonders striktes Regime und hat natürlich mit meinen Vorstellungen von Erziehung nicht so richtig zueinander gepasst.

Das war sehr befremdlich. Ich dachte erst einmal, dass alle Leute mit Parteiabzeichen meine Freunde sind. Ich habe schnell gemerkt, dass eigentlich eher die Leute sympathisch waren, die dieses Parteiabzeichen nicht trugen. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, in der SED – der Schwesterpartei der DKP sozusagen – mitzuarbeiten. Denn ich wurde aufgefordert, der SED beizutreten und Mitglied zu werden. Ich habe auch ganz offen gesagt, dass ich mir das nicht vorstellen kann und dass mir die Leute, die in der Partei sind, nicht liegen.

Dass ich etwas Falsches gemacht habe, hatte ich nicht gedacht. Mein Herz schlug immer noch links, und es schlägt auch heute noch links. Nein, diesen Eindruck hatte ich nicht. Ich habe mich nur sehr gewundert, und es hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Ich habe verstanden, dass die Genossen in der DDR eine komplett andere Aufgabe hatten als die Genossen im Westen. Weil die Genossen in der DDR mussten sozusagen die Leute vom Sozialismus überzeugen.

In gewisser Weise habe ich schon damals gedacht, dass man möglicherweise die Leute zu ihrem Glück zwingen muss, wenn man so einen Staat aufbauen will und die Leute überzeugen sollte, dass es eigentlich das bessere System ist.

"Wir Kinder der Mauer" von Kristin Siebert und Christian von Brockhausen ist seit 5. August in der ARD-Mediathek abrufbar. Der Film wird am 7. August im Ersten ausgestrahlt um 21:50 Uhr, sowie am 10. August um 20:15 Uhr im rbb Fernsehen.

Gab es einen Punkt, an dem Sie die Position mal verändert haben, oder haben Sie an das System geglaubt, bis es zusammenbrach?

Es gab mal einen Punkt, wo ich sehr gezweifelt habe und sehr frustriert war. Ich glaube, dass war 1983 als mein Vater 65 Jahre alt wurde. Meine Eltern lebten in München. Damals begann es, dass man zu runden Geburtstagen der Verwandtschaft in den Westen fahren durfte. Ich habe auch einen Besuchsantrag gestellt. Das war aber schwierig, weil man eigentlich, wenn man in der Volksbildung tätig war - ich war in einer Sprachheilschule als Erzieherin tätig - hatte man gar nicht den Wunsch zu haben, in den Westen zu fahren. So möchte ich es mal formulieren.

Ich habe aber trotzdem diesen Besuchsantrag gestellt. Meine Direktorin hat es auch mutigerweise befürwortet, denn zunächst musste der Direktor der Schule dies befürworten. Dann ging es an den Stadtbezirksschulrat und so weiter. Zwei Tage bevor ich fahren wollte, sollte ich das Visum beim Polizeipräsidium in der Keibelstraße abholen. Dann wurde mir aber mitgeteilt, dass ich nicht fahren darf. Es war generell so gemacht, dass man erst kurz vorher erfahren hat, ob dem stattgegeben wurde oder nicht.