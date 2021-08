Nach jahrelanger Schließung und Sanierung öffnet die Neue Nationalgalerie in Berlin wieder. Den Auftakt machen drei Ausstellungen, welche das Publikum ab Sonntag bestaunen kann. Maria Ossowski durfte bereits einen Blick hinein werfen.

Im Untergeschoss gibt es dann ein Wiedersehen mit 250 der berühmtesten Werke der klassischen Moderne. Man begibt sich auf eine Zeitreise, wie es der Leiter der Neuen Nationalgalerie, Joachim Jäger, beschreibt. "Durch diese frischen Materialien und auch durch die Stoffe, die hier jetzt wirken, fühlt sich das Haus an, wie in den 1960er Jahren. Es gibt die Barcelona-Chairs und unten die tollen Holzarbeiten. Auf einmal kehrt man zurück in eine frühere Museumswelt."

Welch ein grandioser Anblick sich schon oben in der gläsernen Halle bietet! Von hohen Fenstern umgeben präsentiert das Haus die monumentalen Skulpturen von Alexander Calder, die Stabiles und Mobiles. Calder und Mies van der Rohe waren Zeitgenossen, kannten sich nicht, schätzten sich aber. Im Zentrum steht Calders vier Meter hohe Stahlskuptur "Fünf Schwerter" in Knallorange. Kunst und Architektur ergänzen sich hier perfekt.

Sechs Jahre lang wurde sie saniert, am Wochenende hat die Neue Nationalgalerie erstmals die Pforten für ihr Publikum geöffnet. Die Besucher kamen aus den unterschiedlichsten Gründen - und waren begeistert. Von Antje Bonhage

Am Eingang hängt ein zwei Mal zwei Meter großes Ölgemälde eines bislang eher unbekannten Malers, geboren in Münster, gestorben 1962 in Berlin. Sein Geld hat er meist als Buchhändler verdient. Sascha Wiederhold hat dieses Bild 1928 gemalt, "Bogenschützen zielen auf alles Lebendige".

Auch für Museumsleiter Joachim Jäger war der Künstler bis vor Kurzem kaum bekannt. Dennoch ist er sehr angetan von dem großformatigen Bild im Foyer, wie er sagt. Es stehe für eine Moderne, die man so nicht kenne. Es sei abstrakt, aber gehöre nicht zur Bauhaus-Schule. "Dabei hat es auch figurative Elemente, aber ist nicht poltisch. Das Werk steht im Prinzip zwischen den Bewegungen, strahlt eine große Energie aus, ist dem Theater nahe. Der Künstler hat auch viel fürs Theater gearbeitet. Das ist so eine Position, die man in der neuen Dauerausstellung entdecken kann."