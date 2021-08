So viele Einreichungen gab es in den zwölf Jahren, seitdem es das Berliner Hörspielfestival gibt, noch nie. Über 60 Stücke wurden vorab von den insgesamt 300 Stücken ausgewählt und werden ab Donnerstag in der Akademie der Künste und im Livestream präsentiert.

Darunter sind Hörspiele von unter 60 Sekunden, winzige Hörsplits sozusagen, aber auch große, epische Produktionen, sagt Jochen Meißner, künstlerischer Leiter des Hörspielfestivals: "Wir haben sowohl dokumentarische Formate als auch erzählerische als auch klangkünstlerische. Da ist alles dabei. Es gibt natürlich Corona-Stücke, es gibt Stücke die sich selbstreflexiv mit den akustischen Künsten, mit dem Radio auseinandersetzen und es gibt Stücke, die ein bisschen mit dem Unheimlichen arbeiten." Und so sind schon die kleinen Ausschnitte, die es für die Presse vorab zu hören gab, eine wilde Reise durch abstrakte Gruselsounds, kunstvolle Collagen und knisternde Monologe.

So das Stück "for a blind" (blackest black Version) von Uli Schuster, das in nur zwei Minuten das Spannungsfeld zwischen Verstand und Sinnen auslotet. Oder das fast einstündige Hörstück "Snørre Snørrensønsøn" von Mariola Brillowska über die Protagonistin Pola Bipolar, die so gerne Meeresbiologin geworden wäre, nun aber als Köchin auf einer Forschungsstation arbeitet.