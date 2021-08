Nach sechs Jahren Sanierung wird am Wochenende die Neue Nationalgalerie wiedereröffnet. Der Bau sei nun energieffizienter, sagt Museumsleiter Joachim Jäger. Was das für künftige Ausstellungen bedeutet, erzählt er im Interview.

Und wenn man weiß, wie man einen Tisch oder auch nur eine kleine Ecke in der Wohnung restauriert und das multipliziert mit dem, was wir hier gemacht haben, dann wird einem schnell deutlich, dass es ein ganz schöner Aufwand ist. Und das großartige ist an dem Gebäude, dass man es nicht verändert hat, sondern versucht hat, wirklich zurückzukehren zu dem, was Mies van der Rohe sich ausgedacht hat und das ganz streng restauriert hat. Das ist in vielen Details sehr beeindruckend geworden.

rbb: Herr Jäger, sechs Jahre wurde die Neue Nationalgalerie saniert und wurde teurer als geplant. Am Ende sieht es so aus wie früher. Wie erklären Sie sich das?

Für uns, die wir die Neue Nationalgalerie kennen, ist dieses Gebäude quasi schon der Inbegriff eines Ausstellungsgebäudes. Dabei war das ja eigentlich so eine Art Zweitverwertung ursprünglich?

Sie spielen darauf an, dass das Gebäude entworfen wurde für Bacardi auf Kuba, also für eine Rum-Firma. Dort fanden Präsentationen statt. Aber es gab in der Halle auch Bürozonen. Wir wissen von anderen großen Saalgebäuden oder großen Räumen, die Mies van der Rohe in Chicago oder Toronto gebaut hat, dass es dort in der Mitte auch sehr viele Einbauten gibt.

In dem Entwurf, den wir bekommen haben, ist es verändert worden. Er hat alles in der Mitte frei gehalten, um diesen großen, offenen Raum zu schaffen. Allerdings hatte er dafür keine Idee, wie man den ganz genau nutzen soll. Denn tatsächlich gibt es nur relativ kleine Türen durch die man vor allem große Skulpturen gar nicht reinbekommt. Man muss sie also demontieren, um sie überhaupt ins Haus bringen zu können. Und das ist schon sehr beeindruckend, dass er so einen Raum ohne ganz klare Vorstellungen geplant hat. Rückblickblickend gesehen, wenn man jetzt 50 Jahre durchgeht, konnte der Raum toll genutzt werden. Und er hat doch sehr gut funktioniert.