Das Jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg ist das größte seiner Art in Deutschland. Im vergangenen Jahr konnte es nur online stattfinden. Nun ist wieder ein Kinobesuch möglich, die Publikumstage haben am Freitagabend begonnen.

Beim diesjährigen Jüdischen Filmfestival Berlin-Brandenburg haben am Freitag die Publikumstage begonnen. Bis zum 22. August sind die Filme an mehreren Spielorten in Berlin und Potsdam zu sehen.

In seinem 26. Jahr ist das Jüdische Filmfestival in neue Hände übergegangen. Gründern Nicola Galliner hat die Leitung an ein Programm-Kollektiv - so nennen sich die sechs Mitglieder bewusst - abgegeben.