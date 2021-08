Buchhandlung "Kisch & Co." soll am 24. August geräumt werden

Die Kreuzberger Traditionsbuchhandlung "Kisch & Co." hat einen Räumungstermin erhalten. Am 24. August um 08:15 Uhr komme der Gerichtsvollzieher, teilte das "Bündnis volle Breitseite für die Oranienstr. 25" am Mittwoch mit. In dem Bündnis haben sich Anwohner, Kunden und Nachbarn zusammengeschlossen, um gegen die Verdrängung der Buchhandlung zu kämpfen.

Am Tag der Räumung kündigte die Initiative einen Protest vor "Kisch & Co." an. "Im kommenden Jahr hätte Kisch & Co. sein 25-jähriges Jubiläum in unserem Kiez feiern können", sagt Carola Rönneburg vom Bündnis.