Geboren im Prenzlauer Berg, aufgewachsen im Märkischen Viertel – Sido ist Ur-Berliner und einer der erfolgreichsten deutschen Rapper. Am Freitag hat er in der Wuhlheide vor fast 5.000 Menschen gespielt . Bruno Dietel war von der Normalität überrascht.

"Back To Live" steht auf den Sido-Fanshirts, die vor der Wuhlheide verkauft werden. Für viele hier ist es tatsächlich das erste Live-Konzert nach über einem Jahr. "Fett und alt" sei er in den vergangenen Monaten geworden, hat Sido vor einer Weile erzählt. Für die jetzigen Open Airs hat er aber anscheinend extra trainiert.

Sido freut sich über die wenigen Smartphones im Publikum, die Menschen wollen offensichtlich ihn sehen, ganz leibhaftig. Er nennt sich als vierfacher Vater mit seinen 40 Jahren "Best Ager". Sido trägt einen angegrauten Rauschebart, schwarz-roten Trainingsanzug, Sonnenbrille und Stirnband und könnte auch ein Prenzlauer Berg-Daddy beim Joggen sein. Wäre da nicht diese Lust an der Eskalation, am Rausch. "Ich saufe heute, ist das okay?", fragt er das Publikum rhetorisch und prostet ihm zu. Bei einem Joint wird es bei Sido an diesem Abend auch nicht bleiben, einer landet sogar bei den Fans vor der Bühne.

Sido zählt Kinderserien auf, zündet sich noch einen Joint an und liefert einen grenzwertigen Spruch übers Älterwerden. Wir alle seien doch Weintrauben, die Männer würden mit dem Alter wie ein Wein immer besser, die Frauen dagegen zu trockenen Rosinen. Absolut daneben, findet selbst das Publikum. "Liebe" als musikalische Entschuldigung mag da nur so halb funktionieren. Dieses gezielte gegen den Strich bürsten, da schimmert wieder der alte Sido mit der Maske, der Provokante durch. Der ehemalige Underdog ist inzwischen bloß schwer kommerziell schwer erfolgreich, einer der meistgestreamten deutschen Rapper und neuerdings auch erfolgreich auf der Videostreamplattform Twitch.

Sido bleibt nicht alleine auf der großen Wuhlheide-Bühne, das kündigt er schon früh an diesem Abend und auch mehrfach an. Er bekommt Besuch vom Hamburger Rapper Bozza, der über seine verstorbene Mutter singt. Dabei erleuchten 1.000 Smartphonelichter – faszinierend, so etwas mal wieder "in echt" zu sehen.

Dann das musikalische Highlight des Abends – die deutsche Hip-Hop-Legende Kool Savas. Sido und der ihm technisch immer überlegene Savas rappen über ihre Anfänge in der Kreuzberger Rap-Kneipe "Royal Bunker", sie haben darüber gemeinsam eine ganzes Album gemacht. Das hier sei der beste Abend seit langem, schwärmt Sido selig und will noch wissen, wer denn aus dem Märkischen Viertel in die Wuhlheide gekommen ist – weniger als gedacht. Aus Berlin kommen dafür gefühlt alle.

Dann wird Berliner Rap-Historie gegen Spandauer Bierzelt-Ballermann-Sound eingetauscht, das Duo SDP übernimmt. Und das doch ernsthaft mit dem Song "Ne‘ Leiche" und der Textzeile "Ich schick sie nach Afghanistan, ab in den Irak, das fällt da garnich' auf, da sterben Massen jeden Tag". Sollte das jemals lustig sein oder ist da extra viel Zynismus dabei? Egal, zum Glück sind SDP schnell wieder weg. Und Sido rappt sich mit Flammenwerfern und goldenem Konfetti nach weit mehr als zwei Stunden ins Finale eines ganz normalen Konzertabends. Die Wahl zum allerletzten Song überlasst er dem Publikum, die mit diesem Abend vor allem eines verbinden: "Mal wieder das normale Leben", "Freiheit" und die dem neu gewonnenen Abstand bei Konzerten sogar etwas abgewinnen können.