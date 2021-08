Dass es Frauen dabei im männlich dominierten Musikgeschäft noch schwerer haben als in anderen Branchen, ist kein Geheimnis. Auch Charlotte Giers hat die Erfahrung gemacht, zum Beispiel in Tonstudios von den meist männlichen Mischern nicht ernst genommen oder über den Tisch gezogen zu werden. Vor zwei Jahren hat Charlotte dann an dem Music Industry Women Programme teilgenommen, damals war es noch ein auf Berlin beschränktes Projekt. Seitdem sei sie viel selbstbewußter, sagt sie, weil sie dadurch ihr Musikprojekt noch mal ganz anders aufgezogen und durchdacht habe. Sie habe auch einen Art Businessplan entwickelt, "klingt so hochgestochen, aber es ging eher darum aufzuschreiben: Was will ich? Wohin will ich? Und wen brauche ich dafür?"

Dieses mangelnde Selbstvertrauen von Frauen im Musikgeschäft soll mit dem Mentoringprogramm behoben werden: "Das Mentoringprogramm ist aufgeteilt in zwei Säulen. Es gibt einerseits die individuellen Treffen zwischen Mentee und Mentoren. Sie können das auch selbst gestalten, ob sie sich ein Mal im Monat oder ein Mal die Woche zum Mittagessen treffen oder zusammen auf Konzerte gehen. Oder ein kleines Projekt zusammen starten. Das ist ihnen selbst überlassen, sie bekommen von uns vorab so eine Art Reader mit Guidelines, was sie machen könnten, was Themen sein könnten."

Mit alldem soll aber nicht nur kurzfristig den einzelnen Teilnehmerinnen geholfen werden. Laureen Kornemann hofft, generell einen Schubser geben zu können für mehr Diversität in der Musikindustrie. Die Hoffnung ist, mit Förderung dieser "Leuchttürme" Nachahmungseffekte zu schaffen “Also es gibt natürlich wenig Vorbilder. Es gibt ja immer dieses Problem: If you can't see it, you can't be it [übersetzt: Was du nicht sehen kannst, kannst du auch nicht sein, Anm.d.Red.]. Und da setzen wir halt an mit diesem Programm. Also es gibt Frauen, das sind sehr wenige, und wir stellen die damit auf eine Bühne oder zeigen: Es gibt diese Vorbilder, und auch ihr jungen Frauen könnt das alles."