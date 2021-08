Mit 120 Veranstaltungen startet am Mittwoch das Festival "Pop-Kultur" in Berlin - auch Publikum ist dabei. Mit welchem Gefühl es in die Neuauflage geht und über das Planen unter Pandemiebedingungen, erzählt Geschäftsführerin Katja Lucker.

Zeitgleich, fünfzig Meter weiter in der hölzernen "Caystube": Adir Jan und Emrah Gökmen sitzen in neongrellen Sportsachen und Turnschuhen auf der Bühne und spielen mit Gitarre und Laute einen "kosmopolitischen und kurdesken Sound", wie sie es selbst nennen. Outfit und Musik wollen so gar nicht zueinander passen, aber gerade das macht den Auftritt ziemlich cool.

Gegenüber von der Caystube steht auf einer kleinen Empore eine Tischtennisplatte, Schläger und Bälle liegen darauf. Eine Diskokugel hängt darüber, eine Lichtanlage links und recht, Sounds kommen aus Boxen. Eine Kunstinstallation von Mars Dietz sei das, verrät das Programm, eine "Auseinandersetzung mit den uns umgebenenden Orten und gesellschaftlichen Dynamiken". Zwei Typen kommen vorbei, gucken kurz unsicher, ob man das benutzen darf, und spielen dann einfach eine Runde Tischtennis. Aber genau das ist wohl gemeint.

Währenddessen bollern aus dem Soda Club derbste Technobeats. Drinnen ist es dunkel, nur ein paar Lichter flackern, ein paar Leute hocken mit Drinks in der Hand auf Sitzsäcken. In einem gläsernen Minitanzflächenkokon über dem Raum tanzt eine Frau, an einer Stange noch eine - im Mieder. Der DJ trägt obenrum nur Hosenträger. Zwei Dutzend Gestalten winden sich im Trockeneisnebel zu der Musik und juchzen und schreien. "Studio 21 - ein immersiver Club" heißt die Aktion. Die 21 spielt an auf Trisomie 21, denn dieser temporäre Club ist komplett inklusiv besetzt. vom DJ bis zur Thekenkraft. Es sieht ein bisschen aus wie nachgespielter Hedonismus, aber die hemmungslose Tanzerei steckt an.