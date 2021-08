Auswirkungen des Lokführerstreiks auf die Berliner S-Bahn

Aufgrund eines Streiks der GDL kommt es von Montag, den 23.08. 2 Uhr bis Dienstag, den 24.08.2021 Betriebsende zu massiven Beeinträchtigungen des S-Bahn Verkehrs. Geplantes Verkehrsangebot nach Linien Linie verkehrt zwischen Takt S1 Potsdam Hauptbahnhof <> Oranienburg 20 min S2 Blankenfelde <> Lichtenrade 20 min / in SVZ* 40 min S2 Lichtenrade <> Bernau 20 min / in SVZ* 40 min S25 Teltow Stadt <> Hennigsdorf 20 min / in SVZ* 40 min S3 Erkner <> Ostbahnhof 20 min / in SVZ* 40 min S46 Königs Wusterhausen <> Schöneberg 20 min S5 Strausberg Nord <> Charlottenburg 20 min S7 Ahrensfelde <> Friedrichstraße 20 min S8 Schönhauser Allee <> Birkenwerder 40 min S85 Pankow <> Schöneweide (<> geht über in S9) 20 min S9 (kommt aus S85 <>) Schöneweide <> Flughafen BER T1-2 20 min *SVZ: Spätverkehrszeit ab 21 Uhr