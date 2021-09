Lange musste der Saisonstart am Berliner Jugendtheater Grips Corona-bedingt verschoben werden. Zum Auftakt eines Klima-Schwerpunkts ist "Himmel, Erde, Luft und Meer" angelaufen, die Neufassung eines Stücks von Grips-Gründer Volker Ludwig. Von Ute Büsing

Es ist mitten aus dem Leben erzählt, was sich Grips-Gründer Volker Ludwig in seinem dritten zukunftsweisenden Klimastück für Kinder, das 1990 uraufgeführt wurde, ausgedacht hat. In Christian Gieses aktualisierter Neufassung dockt "Himmel, Erde, Luft und Meer" jetzt an den Erfahrungen heutiger Neunjähriger an. Fridays for Future-Aktivisten standen beratend zur Seite. Jedenfalls geht das erste Premierenpublikum nach langer Corona-Pause ganz gut mit bei Petra Schönwalds Debüt-Inszenierung fürs Grips. Auch die freie Regisseurin bringt eine Menge aktivistische Energie, in ihrem Fall aus der Mieterinnen-Bewegung, mit ein. Die alten Umweltsongs wie "Alles Plastik" kommen zwar nur vom Band, ein wenig aufgepeppt vom Geräuschemacher, der auch Annas Oma spielt, aber der Drive bleibt drin.

Zum Schluss laufen die Kids zu einer großen "Klima-Show" an ihrer Schule auf. Dabei geht es ganz konkret darum, die Linde Asta zu retten – und ihr am besten noch weitere Bäume an die Seite zu pflanzen. Hier werden konkrete Schritte zur Rettung des Planeten im anregenden Spiel vorbildhaft umgesetzt. Ein guter Auftakt für den Grips-Saisonschwerpunkt, der sich auch in einem "KlimaPowerPaket" bündelt, das an alle Berliner Grundschulen verschickt wurde. In der 26seitigen – auf der Grips-Website kostenlos abrufbaren Broschüre [www.grips.online] werden Übungen zum spielerischen Einstieg in Klimaschutz und Klimawandel angeboten, passend zur ersten Premiere aufgeteilt in "Himmel, Erde, Luft und Meer".